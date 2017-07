Horoscope, July 02, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa sandaling muling bumuhos ang ulan magtanim ng halamang may bilugang hugis ang dahon, upang mas mabilis na suwertehin ang kabuhayan. Sa pag-ibig basta’t lagi kang gumamit ng kulay na green muling iinit ang relasyon. Mapalad ang 1, 7, 24, 39, 42 at 47. Mahiwagang mong mantra: “Aum-Jailai-Om.” Bukod sa green buenas ang yellow.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kahit na marami ka ng pera at lumago pa ng husto ang kabuhayan, alam mo bang hindi ka magiging maligaya? Ang kaligayan ay matatagpuan sa pagtulong sa kapwa. Tulungan ang isang ka-dugo na nangangailangan. Mapalad ang 3, 9, 15, 24, 30 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Govinda-Om.” Beige at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kumilos ka ngayon at makikita mo kusang papabor sa iyo ang kapalaran. Sa pag-ibig, bigla ang magaganap, masarap na romansa ang malalasahan pagsapit ng dapit hapon. Mapalad ang 6, 12, 26, 29, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Cras-Credemus-Om.” Magenta at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Huwag tingnan ang kapintasan ng kapwa! Kikita ng malaking halaga kung laging pupurihin ang gawa ng iba. Sa pag-ibig, kahit na pumapangit ang kasuyo at nagkaka-edad hindi dapat mag bago ang iyong pagmamahal sa kanya. Mapalad ang 5, 18, 27, 36, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dum-Vita-Est-Me-Om.” Purple at maroon ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa ibayong dagat may magandang kapalarang naghihinaty. Sa pananalapi, higit kang uunlad sa pangingibang bansa. Sa pag-ibig, sa abroad mo makikilala ang iyong true love. Mapalad ang 1, 4, 16, 25, 28 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Satura-Sahatma-Om.” Green at gold ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pag-ibig, laging magpakabait sa paningin ng minamahal upang higit ka pa nyang kalugdan. Sa pinansyal, basta’t mabait ka lang at hindi mayabang kusang dadami ang pera at lalo pang gaganda ang kapalaran. Mapalad ang 1, 8, 28, 38, 44 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Perfer-Et-Makdu-Om.” Yellow at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Panahon na upang isa isantabi muna ang puso, salapi ang higit na mas mahalaga! Mag-concentrate sa lahat ng bagay na maaaring sa iyo ay magpapayaman. Mapalad ang 5, 14, 19, 27, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Vedya-Om.” Lilac at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ka-opposite sex ang magbibigay ng suwerte! Kung babae ka, maghanap ng lalaking nakasuot ng kulay asul. Siya ang magpapalasap sa iyo ng ligaya at magbibigay ng maraming pera. Kung lalaki ka naman, babaing nakapula ang hanapin. Mapalad ang 6, 9, 24, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Marah-Batah-Mara-Hashi-Om.”

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansiyal, magtipid sa kuryente iwasan ang madalas na pagpe-Facebook. Sa pag-ibig, matutuwa ang kasuyo kapag nalaman niyang na-supil mo na ang pagka-adik mo sa internet. Mapalad ang 7, 16, 25, 37, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om”. Silver at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang hindi maunahan ng katamaran, gawin agad ang lahat ng bagay na maisip mong gusto mong gawin. Sa pag-ibig, sunggaban ang kasuyo upang wag nang makawala. Mapalad ang 3, 6, 23, 27, 32 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhra-Dosya-Om.” Sky blue at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat maglabas ng malaking halaga ng salapi na hindi mo naman tiyak ang patutunguhan. Sa pag-ibig, matamlay ang kasuyo, yayain siyang kumain ng hugis bilog na kapag hiniwa ay nagiging tatsulok! Mapalad ang 5, 14, 24, 33, 42 at 46. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Biscit-Victoria-Venit.” Yellow at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Madaling maaakit ang suwerte kung laging magiging bukas palad. Kapag kumikita ng malaking halaga, abutan ng pera ang mga taong wala ng maasahan sa buhay. Sa pagiging mabait makakatagpo ka rin ng true love. Mapalad ang 4, 16, 24, 31, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Una-Salus-Om.” Gold at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Isang maikli ang buhok, na bilugan ang hugis ng mukha ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Siya rin ang mahiwagang nilalang na tutulong sa iyo upang yumaman. Sa pag-ibig, isang Capricorn ang dapat mong makasama ng pang habang buhay. Mapalad ang 5, 14, 25, 38, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Karma-Yoga-Ashana-Om.” Purple at green ang buenas.

