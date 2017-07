Beauty sinuwerte uli ang career nang magpakasal at magka-baby

WALA nang mahihiling pa ang lead star ng Kapamilya afternoon series na Pusong Ligaw na si Beauty Gonzales sa kanyang buhay ngayon.

Puro pagpapasalamat na lang sa Diyos ang ginagawa niya dahil sa sunud-sunod na blessing na dumarating sa kanya ngayon, lalo na sa kanyang showbiz career na inakala niyang matatapos na mula nang mabuntis siya.

“Ito na, nangyayari na talaga. I mean, lahat ng wishes ko nangyayari. To have a family, and also my career is back,” chika ni Beauty sa isang panayam.

Dagdag pa ng aktres, “Parang everything is going so well, happy lang sa personal life dahil nandiyan ang family ko, ang asawa ko (Norman Crisologo) at ang anak namin (Baby Olivia), tapos na-revive pa ang career ko, so kumpleto na.”

Maganda rin daw ang relasyon niya sa mga anak ni Norman sa una nitong karelasyon, “Masaya kasi they told me na they’ve never seen their dad so happy with me, na ngayon lang nilang nakitang sobrang masaya si Norman.

“And they are very supportive at nakakatuwa kasi kumpleto sila sa wedding and they are all very nice to me, pati ang family ni Norman. Thank you, kasi I do really love Norman and I want to be with him forever,” sey pa ni Beauty.

Samantala, patuloy ngang umaariba sa rating ang panghapong serye nila na Pusong Ligaw kung saan araw-araw inaabangan ng viewers ang mga pasabog na eksena nila ni Bianca King. Talagang usap-usapan lagi sa social media at sa mga tsismisan sa palengke at tindahan ang kuwento nina Tessa (Beauty) at Marga (Bianca King).

Gustung-gusto kasi ng mga manonood ang natural na natural na pagbabangayan at pagtatarayan ng dalawa – sabi nga ng ilang netizens, simple pero rock! Agree rin kami sa mga nagsasabi na swabe ang daloy ng kuwento ng Pusong Ligaw, makatotohanan kasi ang mga eksena at panalo ang mga dialogue.

Kaya para hindi mahuli sa tsismisan, tutok lang sa Pusong Ligaw tuwing hapon after ng Showtime sa ABS-CBN. Kasama pa rin dito ang nagpapagulo sa buhay nina Beauty at Bianca na sina Joem Bascon, Raymond Bagatsing at ang next important Kapamilya loveteam na sina Sofia Andres at Diego Loyzaga.