Kim Domingo: May mga nambabastos, pero sanay na po ako! Game na game na naghubad para paligayahin ang mga lalaki at tibo By Jun Nardo Bandera

WALANG sama ng loob si Kim Domingo kung dinaig man siya ni Nadine Lustre bilang number one sexiest ng FHM this year. Kahit second spot lang ang nakamit niya, winner naman siyang masasabi dahil ginawan siya ng photo book ng Summit Publishing, ang “Kim Domingo: State of Undress.” “Wala naman akong sama ng loob. Walang kalungkutan na naramdaman dahil lahat naman tayo, may definition ng sexy. “Iba-iba ang opinyon ng tao. ‘Yun nga, iba-iba ang definition ng sexy. Ako naman, deserving naman ni Nadine na mag-number one. Ako naman po, anuman ang kalabasan ng 100’s sexiest, okay po sa akin. “As a first timer before, last year, number nine na agad and then number 2. Malaking bagay na ‘yon sa akin,” pahayag ni Kim sa pocket presscon na ibinigay sa kanya ng GMA Artist Center para sa kanyang libro. Siya na raw ngayon ang Pantasya ng Asya mula sa pagiging Pantasya ng Bayan, huh! Ibig sabihin na-conquer na rin niya ang ibang lugar sa Asia. “Talaga? Hindi naman ako na-inform! Ha! Ha! Ha! Maraming salamat po. Nagpunta nga pala ako ng Bangkok. Isa ako sa naimbitahan doon,” rason ng Pantasya ng Asya. May intriga man na sinuportahan daw siya ng management ng alak na ineendorso niya, nagpapasalamat na rin si Kim sa naging resulta ng botohan para sa 100’s Sexiest. “Before ako mag-Bubble Gang, nag-FHM cover po ako. Doon nag-open ang doors nu’ng nag-cover po ako kaya thankful talaga ako,” saad niya. Nagustuhan niya ang photos sa book dahil walang lumabas na private parts niya. Eh, sa litrato na labas ang puwet niya, T-back ang suot niyang panty. Kaya naman ikinukumpara siya kay Ellen Adarna na walang takot magpakita ng puwet. “Ako naman po, hindi ako nakikipag-kumpitensya. Heto ako, dito ako, gagawin ko lang ang trabaho ko. Wala ako ‘yung kailangan higitan ko si ganito. Ang mga tao naman talaga, magkukumpara. Hindi natin maiiwasan. “Basta ako, focus lang ako sa gusto kong gawin. ‘Yun ang goal ko talaga,” paliwanag ni Kim.

Komo maganda, makinis at panalo ang katawan, marami ang nagpapantasya sa kanya. Hindi ba siya naiilang kapag tinititigan siya ng mga lalaki na akala mo papapakin siya. “Sanay na po ako dahil ito ang naging image ko. Although siyempre, may mga bastos. Sanay na ako. Ito ‘yung pinasok ko kaya okay lang sa akin,” tugon niya. Pero nasasaktan siya kapag sinasabing wala siyang utak at paghuhubad lang ang alam gawin. “Masyadong personal. Eh ako minsan, sumusundot ako. May sinasagot minsan pero hindi ko naman inaaway,” sey ni Kim. Teka, lalaki pa ba ang boobs niya? “Sana huwag na po! Ha! Ha! Ha! Kasi nabibigatan na po ako. Nakukuba na po ako! Ha! Ha! Ha!” diin ng Pantasya ng Asya. Anyway, magkakaroon ng book launch si Kim at signing sa July 1, 2 to 5 p.m. sa National Bookstore Glorietta 1. Pero ‘yun lang nakabili ng libro sa NBS at Powerbooks ang kanyang pipirmahan. Napapanood din siya sa D’Originals at Bubble Gang. Kasama rin siya sa The Good Teacher na pagbibidahan ni Marian Rivera.

