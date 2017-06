Horoscope, June 30, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Umpisahan ang araw sa pagsisimba at pagsusuot ng kulay na pula. Sa kulay na pula, sa pag-ibig at pinansyal, susuwertehin ka. Mapalad ang 3, 18, 27, 36, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Bukod sa pula ang pink ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Disiplinahin ang sarili upang lalo pang umunlad. Sa pag-ibig, wag kang maghintay ng “ideal love” dahil hindi darating yan! Makipagrelasyon sa isang Sagittarius at kahit na sinasabi nilang walang forever, sa piling ng isang Sagittarius, habambuhay kang liligaya. Mapalad ang 4, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Blue at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pabago-bago ang lagay ng panahon kaya uso na naman ang sipon at ubo. Bigyan ng prutas na maasim ang kasuyo upang hindi siya magkasakit. Sa pinansyal, laging maglaan ng pera para sa pampagamot. Mapalad ang 6, 6, 22, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trata-Savitra-Om.” Red at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pag-ibig, kung may tampuhan kayo ng minamahal, resolbahin agad bago tuluyang lumubog ang araw. Sa pinansyal, wag ubusing lahat ang suweldo upang hindi ka malungkot. Mapalad ang 5, 14, 23, 31, 34 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” Beige at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pinansyal, malapit ka nang magkaroon ng malaking halaga pero hindi mo ito dapat na gastusin lahat upang hindi ka magmukhang kaawa-awa kapag wala ka nang madukot sa bulsa. Sa pag-ibig, wag mag-alala, mahal ka ng iyong kasuyong uto-uto. Mapalad ang 4, 7, 19, 28, 35, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nirayana-Om.” Gree at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kung ayaw mong mapakialaman, wag ding makialam sa iba. Sa pinansyal, wag kang pumasok sa mga pyramiding business at networking dahil sa bandang huli ikaw din ang kaawa-awa. Tandaan na ang tunay na negosyo, sa unti-unting pagbebenta ay umuunlad at umaasenso. Mapalad ang 1, 8, 19, 22, 31, at 49. Mahiwaga mong mantra: “ Aum-Kedemel-Hagiel-Om.” Orange at violet ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pinansyal, habang nagpapakasipag ay lalong darami ang salapi. Sa pag-ibig, habang nagpapakabuti, lalong mas magiging maligaya ang relasyon. Mapalad ang 5, 18, 32, 39, 41, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” White at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang magmatigas at ipakita ang sariling kagustuhan. Kapag may katwiran, ipaglaban mo! Sa ganyang attitude, mas lalo kang uunlad at mas magiging maligaya. Mapalad ang 7, 11, 19, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om.” Beige at black ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ituloy ang mga dati nang nasimulan. Sa pag-ibig, lalo pang pagbutihin ang pakikipagrelasyon sa isang Cancer. Sa pinansyal, ituloy ang negosyong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 4, 9, 18, 34, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Nada-Vagisa-Om.” Pink at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay, laging tumingin sa future. Darating ang araw, makakaahon ka rin sa mga problema. Sa pag-ibig, panatiliin ang pag-ibig sa isang Leo. Mapalad ang 3, 12, 21, 34, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Red at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi masamang tumulong, subalit kung lagi namang ikaw ang inaasahan, parang kinukunsinti mo na sila. Sa pag-ibig, ang itatayong sarili pamilya ang dapat mong paghandaan sa ngayon. Mapalad ang 6, 17, 25, 28, 46 at 49. Mahiwag among mantra: “Viola-Violae-Om.” Blue at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansiyal, mag-concentrate sa pag-iipon ng pera, iwasan ang gumasta nang gumasta. Sa pag-ibig, pahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ng kasuyong Libra, pagdating ng bahay “ikiss mo siya”. Mapalad ang 5, 17, 23, 35, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Green at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansiyal, manatili sa kasalukuyang pinagkakakitaan. Sa pag-ibig, hindi dapat ikonsidera ang maling advice ng mga kaibigan, wag munang makipaghiwalay sa kasuyong sumpungin. Mapalad ang 7, 16, 23, 25, 36, at 49. Mahiwaga mong mantra: "Trik-Padha-Vik-Bhuti-Om." Red at blue ang buenas.

