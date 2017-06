Claudine niresbakan ang mga bastos na basher na walang awang nanlait sa anak By Cristy Fermin Bandera

PAGKATAPOS mag-ingay ni Gretchen Barretto ay si Claudine naman ang umeeksena ngayon sa social media. Ipinagtanggol kasi ng aktres ang kanyang anak-anakang si Sabina. May namintas kasi nang wagas na wagas sa pinalaki niyang bagets, parang walang bukas nang tinutukan ng basher ang itsura ng kanyang anak, kaya ganu’n na lang ang galit ni Claudine. Maiintindihan ng kahit sino kung saan nanggagaling si Claudine. Kahit hindi sa kanyang sinapupunan nagmula si Sabina ay anak na niya itong itinuring, pantay ang pagtingin niya kina Sabina at Santino, kaya napakasakit para sa isang ina ang paglapastangan sa kanyang anak. Kung bakit naman kasi may mga taong nagdadamay sa mga anak ng mga personalidad sa kanilang pamba-bash. Walang kalaban-laban ang mga bata, wala pa silang muwang sa mundo, pero idinadamay na nila sa kanegahan. Si Claudine pa ba naman ang basta mauupo lang sa isang sulok at pababayaang kawawain na lang si Sabina ng kahit sino diyan? Kung alam lang ng mga taong ‘yun ang kuwento ng buhay ni Sabina. Iniwan lang ang sanggol sa gate ng bahay ni Raymart Santiago isang umaambon na hapon. Salamat na lang at dakila ang puso ng mga nagpalaki sa kanya. Sa halip na pintas-pintasan si Sabina ay dapat pa nga natin itong mahalin dahil hanggang ngayon ay hindi pa nito alam ang sinapupunan na kanyang pinagmulan.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.