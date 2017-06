Komedyana feeling superstar, lumang-luma naman ang mga joke By Cristy Fermin Bandera

MARAMING katrabaho niya ang sobrang naangasan sa isang nagkokomedyang female personality. Feeling daw kasi ng babaeng itey ay sikat na sikat na siya at pinakamagaling na siyang komedyana. Madalas siyang napapanood sa telebisyon, may kalakasan ang kanyang dating, mahadera siya sa pananaw ng kanyang mga kasamahan. Kuwento ng isang source sa malaking umpukan ng mga stand-up comedian, “Kahit nu’ng baguhan pa lang siya, e, malakas na talaga ang dating niya. Palagi silang nagkakabanggaan nu’n ng mga kasama niya sa grupo. “Nagbanda muna kasi ang babaeng ‘yun, kumakanta pa rin naman siya ngayon, pero ang feeling nga niya, e, sobrang ang galing-galing na niya. “Madalas niyang pintas-pintasan ang mga kasamahan niyang taga-comedy bar, para namang hindi rin siya produkto ng pagpupuyat gabi-gabi para lang siya mabuhay, di ba? At ginagawa niya ‘yun nang talikuran!” unang sultada ng aming source. Masuwerte lang daw talaga ang komedyanang ito dahil malakas ang manager niya, maraming kuneksiyon, kaya marami siyang proyekto. “Ang mga jokes naman, e, pinaglumaan na! Puro pinagsawaan na ang atake niya! Trying hard siyang mag-comedy, hindi siya nakakaaliw, nakakainis pa nga siya, e! “Napakaangas ng babaeng ‘yun! Kahit sa mga out of town shows, siya ang inirereklamo ng mga show promoters dahil napakarami niyang kaartehan sa buhay. Feeling nga kasi niya, e, very important personality na siya! “Naku, ‘no! Inis na inis sa kanya ang isang show producer dahil malaki ang naitulong ng taong ‘yun sa kanya, pero kinalaban pa niya. Minarkahan na siya ng show producer, sa totoo lang! “Magtigil siya! Sa pangalan lang siya may K, ‘yun lang ang korona niya, pero kung talent ang pag-uusapan, e, pinakakain siya ng alikabok ng mga kasabayan niya!” naiinis na pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo ang maangas na komedyanang ito. True, may K nga siya, pero sa pangalan lang niya!

