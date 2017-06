Horoscope, June 29, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Mula ngayon pahalagahan ang bawat sandali. Medyo tamad ka kasi kailangan mo ang dagdag na sigasig upang magtagumpay. Sa pag-ibig wag hayaang mawala ang gana, ikaw dapat ang magsimula upang sumiklab ang relasyon. Mapalad ang 7, 8, 25, 37, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Green at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Upang wag masira ang araw, umiwas sa pakikipagtalo. Kahit hindi mo gusto ang suwestyon ng kasuyo umoo ka na lang ng umoo. Sa pinansyal, hihina ang kita kung lagi kang nakasimangot. Matutong ngumiti kahit kunwari lang. Mapalad ang 3, 9, 27, 25, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Maroon at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Mahalin ang mga tao nasa kapaligiran mo pagdating ng araw ang sila rin ang tutulong sa iyo. Kung nagigipit, wag kang mahiyang lumapit sa isang Virgo. Sa pag-ibig, isang naka-white na ka-tabi mo lang ang lihim na tingin ng tingin sa iyo. Mapalad ang 9, 18, 25, 35, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Om.” Pink at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag maging mapili ang lahat ay nagsisimula sa mababa bago tuluyang tumaas. Sa pag-ibig, paano ka liligaya kung naghahanap ka ng “perfect relationship”, walang ganon sa mundo. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 46, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Maham-Rintuan-Om.” Violet at magenta ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mahina kasi ang loob mo kaya hindi ka umuunlad. Alisin ang pagiging mahiyain upang ikaw ay ganap na lumigaya. Laging sabihin sa sarili “Matapang Ako” para mas madaling kumita at mas madali mong makuha ang gusto mo. Mapalad ang 2, 7, 24, 34, 44, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Amor-Cito-Om.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tanggalin ang pride, wag ng patagalin ang di pagkakaunawaan sa pagitan ng minamahal. Sa pinansyal, kung kakapalan mo ang iyong mukha lalong madadagdagan ang kinikita. Mapalad ang 1, 10, 28, 37, 35, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Violet at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kapag kumikita ng malaking halaga, abutan ng pera ang mga taong wala ng maasahan sa buhay. Sa pag-ibig, dahil kahit papaano likas ka namang mabait, makakatagpo ka rin ng true love. Mapalad ang 5, 18, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Una-Salus-Om..” Red at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang pangungulit ay sangkap, upang umunlad. Sa pag-ibig, kulitin ang minamahal hanggang makuha mo ang iyong gusto. Sa pinansyal, wag kang titigil hanggang hindi yumaman! Mapalad ang 7, 15, 24, 34, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “I will persist until I succeed!” Magenta at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Suwerte ka ngayong araw na ito. Lubos kang masisiyahan sa aspetong pangdamdamin at pang-sexual. Sa pananalapi, may malaking halagang matatanggap na hindi inaasahan. Mapalad ang 1, 13, 27, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Orissa-Krisna-Om.” Green at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang hindi sumama ang loob tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Sa ganyang paraan, sa pinansayal at pag-ibig, lalo kang sasagana at mas magiging maligaya. Mapalad ang 3, 12, 21, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vajur-Veda-Om.” Yellow at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Problema sa pananalapi? Wag mag-alala dahil agad din itong masosolusyunan sa tulong ng isang kaibigang Cancer. Problema sa pag-ibig, sagot yan ng isang Virgo. Mapalad ang 4, 10, 23, 25, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Salutra-Om.” Orange at maroon ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Huwag ikumpara ang nakaraan pakikipagrelasyon sa kung ano ang mayroon sa ngayon. Wala kang karapatan pagkumparihin ito. Magpakaligaya sa kasalukuyan. Sa pinansyal, iwasan ang ugaling masyadong mapagbigay. Mapalad ang 4, 17, 27, 35, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Harin-Aum-Haram.” Green at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Makaka-ahon ka rin sa mga pagkakautang pagpasok ng buwan ng Hulyo. Sa pag-ibig, kung nagka-problema man sa relasyon kusa din kayong magkakasundo sa susunod na mga araw. Mapalad ang 7, 17, 23, 28, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Polluseo-Palleo-Om.” Gray at silver ang buenas.