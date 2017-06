Hunk actor mabenta sa mga beki kaya buhay hari pa rin By Cristy Fermin Bandera

SIMPLE pero rock. Ganu’n kung ilarawan ng maraming taga-showbiz ang isang guwapong hunk actor. Napakasimple niyang pumorma, pero kapag nilaliman mo ang pagkilala sa kanya, nakakaloka ang mga kuwentong malalaman mo. May mga nagdududa dahil hindi naman karamihan ang ginagawa niyang proyekto pero living in style pa rin ang hunk actor. Bonggang-bongga pa rin ang kanyang kabuhayan showcase. Kuwento ng isang source, “Wala tayong nababalitaang girlfriend si ____ (pangalan ng hunk actor), di ba? After ng hiwalayan nilang mag-asawa, wala na, tapos na ang kuwento! “Wala ngang girl, pero maraming bulung-bulungan na meron siyang gay friend. ‘Yun kuno ang provider niya, ang sumasagot sa mga pangangailangan ng family niya. May anak siya, remember? “So, kahit wala siyang masyadong work, okey lang siya, hindi siya problemado, dahil meron ngang tumutustos sa mga needs niya,” kuwento ng aming impormante. Pero ang balita ay hiwalay na sila ng dati niyang kaibigang mayamang gay. May ipinalit na ito sa kanya, isang katipo rin niya, guwapo at malinis tingnan. “Sila na, di ba? Kaya naman gumanda rin ang kabuhayan showcase nu’ng guy. Pero bakit, ‘yung gay lang bang ‘yun ang puwedeng ma-attract sa hunk actor? “Sa kaguwapuhan niyang ‘yun, sa ganda ng katawan niya, e, marami pa ring matitilam-tilam na gay sa kanya. Kumbaga, mabenta siya sa merkado ng mga becki,” pagdidiin ng aming source. Simple nga lang naman siya pero rock. Tahimik lang siyang gumawa ng milagro. May mga nagaganap talaga pero walang alingasngas na lumalabas. Kasi nga ay hindi siya mayabang, hindi siya nagbabando ng karangyaan ng kanyang lifestyle, tahimik lang siya. “E, dati na naman pala niyang ginagawa ang ganyan. ‘Yun pala ang reason kung bakit sila naghiwalay ng wife niya. May gay siyang karelasyon nu’n na nadiskubre ng misis niya. “Walang clue, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pero nasa bandang dulo na ng alphabet ang initials ng name at apelyido niya,” pagtatapos ng aming source.

