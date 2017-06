Kasalang Ai Ai-Gerald sa Disyembre simple lang pero… By Cristy Fermin Bandera

ABALANG-ABALA na ngayon sina Ai Ai delas Alas at Gerald Sibayan para sa paghahanda sa nalalapit nilang pagpapakasal sa Disyembre. Nabago ang plano. Wala nang kasalan sa ibang bansa at dito na lang sila haharap sa altar. Maligaya siyempre ang Philippine Comedy Queen dahil sa altar magtatapos ang apat na taon na nilang relasyon ni Gerald. Pero ibang-iba ang kaligayahang kakambal ng katuparan ng pangarap nila ni Gerald dahil sa magkabilang panig ay walang kumokontra sa kanilang pag-iisang-dibdib. Tanggap na tanggap ng mga anak ng komedyana ang kanilang stepdad. Hindi nahirapan si Ai Ai na paglapitin ang loob ng kanyang mga anak at karelasyon dahil dumating na lang ‘yun nang natural. “Mahirap kasing makisama sa isang taong ramdam mong ayaw ng mga mahal mo sa buhay. Pinakamahirap ang pagiging masaya nang mag-isa lang. “Ang kumpletong happiness, e, ‘yung alam mong maligaya ang mga mahal mo sa happiness mo. “‘Yun ang meron kami ni Gerald. Wala kaming problema sa mga taong mahal namin dahil nararamdaman naming masaya sila para sa aming dalawa,” kuwento ng Comedy Concert Queen. Parang malayo pa ang buwan ng kanilang pagpapakasal, pero napakabilis ng panahon, ilang tulog at gising na lang ay Disyembre na. Simple lang pero nagmamarkang kasalan ang parehong gusto nina Gerald Sibayan at Ai Ai delas Alas. Markado dahil ang relasyong pinagdudahan nu’n na hindi magtatagal dahil sa malaking agwat ng kanilang edad ay sa altar pala magtatapos.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.