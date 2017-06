Piolo, Bb.Joyce sinugalan ang tambalang Empoy-Alessandra

SIMULA pa lang ay naniwala na ang mga producers ng pelikulang “Kita Kita” sa pinag-uusapang tambalan ngayon, ang AlemPoy nina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez.

Ang tinutukoy naming producers ay sina Piolo Pascual, Erickson Raymundo at Bb. Joyce Bernal ng Spring Films, pati na rin ng Viva Films. Matindi ang paniniwala ng mga ito na ang isang kakaibang loveteam ay posibleng may puwang din sa movie industry. In fairness, sa trailer pa lang ng “Kita-Kita” ay marami nang na-in love sa karakter nina Alex at Empoy, sa katunayan milyun-milyon na ang views at likes nito mula nang mai-post sa social media.

Ang kabuuan ng pelikula ay kinunan pa sa Japan sa direksyon ni Sigrid Andres Bernardo, ang nagdirek din ng award-winning film na “Ang Huling Chacha Ni Anita” nina Angel Aquino at Therese Malvar. Ang “Kia-Kita” ay tinawag ding romantic millennial film na tungkol sa isang babaeng nabulag at na-in love sa hindi kagwapuhang OFW. Pero ano kaya ang mangyayari kung biglang bumalik ang kanyang paningin at makita ang itsura ng pinakamamahal na lalaki?

Ayon kay Piolo, nang mabasa niya ang script, naniwala na agad siya sa proyekto, “Ako kasi risky akong tao, eh. Kapag naniwala ako sa isang proyekto, kasama pati batok.

“So, regardless of the outcome. Of course you want it to succeed, basta naniwala ka sa isang konsepto paninindigan ko ‘yun to the end, especially with people working with you who believe in the project,” sey pa ng actor-producer sa ginanap na grand presscon ng “Kita-Kita” nitong nakaraang Martes.

Dagdag pa ni PJ, kung hindi niya susugalan ang proyektong ito nina Alex at Empoy, paano niya malalaman kung may market nga ang ganitong uri gn loveteam. Bukod dito, nais din niyang makatulong sa movie industry sa pamamagitan ng pagpo-produce ng isang entertaining movie na may puso.

“‘Yun nga sa pelikulang ito, kasama na sa responsibilidad natin bilang miyembro ng entertainment industry na gumawa ng mga pelikula na pwede nating ipagmalaki hindi lang dito, kundi sa ibang bansa,” paliwanag ni Papa P.

Tulad din ng sinabi ni direk Joyce Bernal, maaari rin nilang gawing legacy ang paggawa ng mga makabuluhan at nakakatuwang pelikula, “Sabi nga ni Direk Joyce, ito na ang pwede naming contribution sa pelikulang Pilipino, na makagawa ng mga pelikula na hindi siya nakakahon o hindi siya limitado. So we’re just really happy that we’re able to come up with concepts like this na pwede nating paglaruan.”

Nang matanong kung ano ang magiging laban sa takilya ng pelikula ng AlemPoy, ani Piolo, “Bagung-bago ‘yung loveteam, bago ‘yung story. Ang sarap rin niyang panoorin. Wala siyang pretentions, walang pinapatunayan.”

Hirit pa ni Papa P, “Happy ako na nakagawa ako ng isang pelikula na disente and pwede nating ipagmalaki.”

Para naman kay Alessandra, isang dream project sa kanya ang “Kita-Kita”, aniya, ito raw ‘yung pelikula na talagang maipagmamalaki niya, “Kasi yung mga ginawa kong movies dati, mga serious, heavy drama.

Ito ‘yung first time na may ka-loveteam talaga ako at naka-focus yung istorya sa kakaibang love story nila.

“So, ito ‘yung pwede kong irekomenda sa mga friends ko na hindi sila mabo-bore, ‘yung matutuwa lang sila, tatawa at mai-in love. Feeling ko nga, kapag napanood ito ng mga tao, sasabihin nila, ay, pwede palang mangyari ‘yun, pwede palang ganu’n. Tsaka yung mga taong hindi na pumapasok sa sinehan, feeling ko, manonood sila uli ng sine dahil sa Kita-Kita,” sey ni Alex.

Nitong nakaraang Marso lang ay lumaban ang “Kita Kita” sa Grand Prix and Most Promising Talents category ng Osaka Asian Film Festival. Showing na ang movie sa July 19 nationwide.

q q q

Tawa naman nang tawa ang entertainment press sa mga hirit at punchlines ni Empoy sa ginanap na “Kita-Kita” presscon. Kahit sina direk Joyce at Piolo ay napapahagalpak sa mga sagot ng komedyante sa tanong ng media.

Kahit daw siya ay hindi makapaniwala na binigyan siya ng bonggang pelikula ng Spring Films, feeling jackpot din daw siya na naka-partner niya si Alessandra. Sayang nga raw at wala silang love scene sa movie.

Ilan naman sa mga tinitingalang comedian ni Empoy ay sina Joey de Leon, Vic Sotto, at siyempre, idol na idol din niya ang Comedy King na si Mang Dolphy. At knows n’yo ba kung sino ang ultimate crush ni Empoy, yan ay walang iba kundi si Kaye Abad.