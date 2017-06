Anak ni Marjorie nag-iiyak matapos talakan ni Gretchen By Cristy Fermin Bandera

HANGGANG ngayon, kahit pa humingi na siya ng tawad sa kanyang pamangkin, ay si Gretchen Barretto pa rin ang paboritong paksa kahit saan. Maraming nanghihinayang sa relasyon nila ni Claudia Barretto, ang kanyang pamangkin kay Marjorie, na naupak-upakan sa social media nang dahil sa kanya. Sa masasakit na salitang binitiwan ni Gretchen ay nang-imbita ‘yun ng mga sawsawero, hinusgahan agad ang dalagita nang walang kalaban-laban, nag-iiyak na lang nang nag-iiyak ang bagitong singer. Sabi nga, anumang sorry ang gawin ngayon ng aktres, ang mga salitang naibato na at nakapanakit sa kanyang pamangkin ay hindi na mabubura, tumanim na ‘yun sa murang isip ng anak ni Marjorie. Masakit masabihang walang utang na loob, napakasakit ding masumbatan na may malaking tulong na nagawa sa kanilang pamilya si Gretchen, damay pa nga si dating Mayor Recom Echiverri na nagpaaral sa dalagita dahil sa matagal nang lihim na relasyon ng pulitiko at ng kanyang ina. Sising-alipin ngayon si Gretchen, binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi laban kay Claudia, kaya sa susunod naman siguro ay matututo nang magtimpi ang aktres kapag may mga bumubulong at nanunulsol sa kanya. Marami pang ibang relasyong masisira kapag ganyan nang ganyan si Gretchen na basta-basta nakikinig na lang sa mga pang-uurot sa kanya ng mga taong hindi niya naman personal na kilala.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.