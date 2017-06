Oklahoma City Thunder Russell Westbrook waging 2017 NBA MVP

MATAGUMPAY na nasungkit ni Oklahoma City Thunder superstar Russell Westbrook ang season Most Valuable Player Award upang pangunahan ang iba pang nagwagi sa media-voted awards sa katatapos na 2017 NBA Awards.

Gumawa ng makasaysayang NBA record ang 28-anyos na si Westbrook sa nakalipas na regular season matapos itala ang 42 sunod na triple-double performance upang burahin ang lumang record na 41 ni Oscar Robertson. Tinalo ni Westbrook ang mahigpit na katunggaling si James Harden Houston Rockets at Kawhi Leonard ng San Antonio Spurs sa MVP race.

Nakuha ni Houston Rockets head coach Mike D’Antoni ang Coach of the Year Award na inungusan sina Fil-Am Eric Spoelstra ng Miami Heat at Gregg Popovich ng San Antonio Spurs. Iniuwi naman ng kanyang nine-year veteran shooting guard na si Eric Gordon ang Sixth Man Award.

Si Malcolm Brogdon na second round pick ng Milwaukee Bucks ang nanalong Rookie of the Year habang kinilalang Most Improved Player ang kakamping Greek sensation na si Giannis Antetokounmpo at Best Defensive Player of the Year si Golden State Warriors power forward Draymond Green.

Pasok naman sa All-Defensive Team sina Green, Rudy Gobert, Kawhi Leonard, Chris Paul at Patrick Beverly (1st Team) at Tony Allen, Danny Green, Anthony Davis, Andre Roberson at Antetokounmpo (2bd Team) habang binubuo nina Brogdon, Dario Saric, Joel Embiid, Buddy Hield at Willy Hernangomez ang All-Rookie First Team samantalang nasa Second Team sina Jamal Murray, Jaylen Brown, Marquese Chriss, Brandon Ingram at Yogi Ferrell.

Narito ang iba pang nagwagi:

NBA EXECUTIVE-VOTED AWARD

NBA Basketball Executive of the Year: Bob Myers, Golden State Warriors

PLAYER-VOTED AWARDS

Teammate of the Year: Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks

NBA Sportsmanship Award: Kemba Walker, Charlotte Hornets

COMMUNITY AWARD

Seasonlong NBA Cares Community Assist Award: Isaiah Thomas, Boston Celtic

FAN-VOTED AWARDS

Performance of the Year: Golden State Warriors’ Klay Thompsonn matapos umiskor ng 60 puntos sa loob ng tatlong quarters vs. Indiana Pacers

Game Winner of the Year: Oklahoma City Thunder’s Russell Westbrook vs. Denver Nuggets

Dunk of the Year: Oklahoma City Thunder’s Victor Oladipo vs. Atlanta Hawks

Assist of the Year: Golden State Warriors’ Draymond Green pinasa kay Stephen Curry na ipinasa pa kay Kevin Durant vs. Indiana Pacers

Block of the Year: San Antonio Spurs’ Kawhi Leonard vs. Houston Rockets

Best Playoff Moment: Golden State Warriors’ Kevin Durant vs. Cleveland Cavaliers sa Game 3 ng Finals

Best Style: Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

SPECIAL NBA AWARDS HONORS

Lifetime Achievement Award: Bill Russell, Boston Celtics legend

Sager Strong Award: Monty Williams, San Antonio Spurs

Hustle Stats Award: Patrick Beverley, Houston Rockets

Jr. NBA Coach of the Year: Carrie Berran ng Eagan, Minn.