Gretchen nagpadala sa mga sulsol kaya walang awang tinalakan ang pamangkin By Cristy Fermin

KAPURI-PURI ang naging sagot ng baguhang singer na si Claudia Barretto sa masasakit na salitang ipinatungkol sa kanya, pero pinagsisihan na, ng kanyang tiyahing si Gretchen. Baligtad na nga ang sitwasyon sa social media ngayon. Kung dati’y si Claudia ang bina-bash dahil sa paratang ni Gretchen na very ungrateful siya o walang utang na loob, ngayon ay ang aktres na ang sinusumbatan ng mga netizens, dahil sa sobra nitong pagpatol sa kanyang pamangkin. Diretsong tinalakan si Gretchen ng mga nakikisawsaw, kung kailan daw ito nagkaedad ay saka naging ganyan, sana raw ay hindi agad-agad nagpapadala sa sulsol ang aktres. Ayon kay Claudia ay baguhan pa lang kasi siya, kumbaga ay hindi pa siya sanay sa mga tanungan-sagutan kapag may presscon, bigyan lang daw sana siya nang sapat na panahon para mapag-aralan ang sitwasyon sa mundong pinasok niya. Pinanindigan ni Claudia na wala siyang negatibong intensiyon tungkol sa paggamit niya ng salitang “someone else,” nirerespeto niya ang kapatid ng kanyang ina, kaya malayong saktan niya ang damdamin ni Gretchen. Maganda ang ginawang panghihingi ng tawad ni Gretchen sa kanyang pamangkin at sa iba pang mga nasaktan nito, pero mas kapuri-puri ang pagtanggap ni Claudia sa pagso-sorry ng kanyang tiyahin, dahil siya ang nasaktan sa kuwentong ito. Hinay-hinay lang kasi sa susunod. Huwag nagpapadala sa mga bulong at sulsol.

