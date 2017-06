Kimerald favorite partner ng mga Pinoy sa pananghalian Bandera

PATINDI na nang patindi ang mga eksena ngayon sa favorite n’yong daytime drama series na Ikaw Lang Ang Iibigin na pinagbibidahan nina Gerald Anderson, Kim Chiu, Coleen Garcia at Jake Cuenca. As usual marami pa ring bad trip kay Daniel Fernando na gumaganap bilang si Rigor, ang epal at pasaway na tatay ni Gabriel (Gerald) na walang ginawa kundi ang makialam sa diskarte ng kanyang kinikilalang anak. Sa episode kahapon, unti-unti nang nagdududa ang kanyang inang si Lola Ganda (Gina Pareño) sa tunay niyang motibo sa pakikipaglapit kay Victoria (Ayen Munji-Laurel), ang babaeng minahal niya noon na siya ring naging dahilan kung bakit siya nakulong ng ilang taon. Siguradong magiging mainit at maaksyon ang susunod na mga eksena sa pagitan nina Daniel, Ayen at Michael de Mesa (gumaganap na Roman, asawa ni Victoria) na hindi titigil para malaman ang lihim ng nakaraan ng kanyang misis at ni Rigor. Samantala, inaabangan na ng mga Kimerald fans ang mga pakilig na eksena nina Kim at Gerald na magkasamang magte-training para sa laban susunod na laban nila sa triathlon. Siguradong maraming sorpresa ang magka-loveteam para sa kanilang loyal suppoters na bitin na bitin sa kanilang lambingan moments. Pero naku, huwag kayong pakasisiguro, dahil tiyak na hindi pa rin magpapatalbog kay Gabriel si Carlos (Jake) na mukhang may binabalak na namang masama laban sa lalaking kinamumuhian niya. Samantala, mabuking na kaya ni Maila (Bing Loyzaga) ang katotohanan na sina Rigor at Victoria ang dahilan ng pagiging baldado niya? Malantad na kaya ang sikreto ng dalawa? Lahat ‘yan, tutukan sa pagpapatuloy ng favorite n’yong partner tuwing tanghalian, Ikaw Lang Ang Iibigin sa ABS-CBN bago mag-It’s Showtime.

