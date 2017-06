Horoscope, June 26, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag madaliin ang lahat! Hayaan mo lang maganap ng kusa ang mga pangyayari. Sa pinansyal at pag-ibig, gumagawa pa ng sariling paraan ang tadhana upang ikaw ay mapabuti at lumigaya. Mapalad ang 4, 16, 28, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Just go with the flow.” Yellow at black ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Sa pinansyal kung marami kang bisyo, paano ka uunlad? Panahon na upang magbagong buhay! Sa pag-ibig, sumunod sa mungkahi ng kasuyo upang lalo pang lumawig ang pagmamahalan. Mapalad ang 3, 12, 27, 26, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod- He-Vau-Weh.” Orange at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Kahit na maraming problema, isa lang ang solusyon: “Magtiwala sa kasuyo!” Sa ngalan ng pag-ibig, kusang uunlad ang kabuhayan, kasabay ng paglago ng romantiko at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 6, 12, 18, 27, 33, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Violet at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Hindi ka magiging maligaya kung hindi paiiralin ang praktikalidad. Sa pamamagitan ng talino uunlad ka. Sa pag-ibig, ituloy ang pakikipag-relas-yon sa isang gusgusing Aquarius. Mapalad ang 7, 13, 23, 37, 43 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Kesar-Khangaya-Om.” Silver at black ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Wag hayaan manaig ang takot at katamaran. Gumawa ng paraan upang mapaligaya ang sarili at ang kasuyong Scorpio. Sa pinansyal, tuloy ang pasok ng maraming pera basta’t lagi mo lang paiiralin ang lakas ng loob. Mapalad ang 2, 7, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiri-Om.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 24)—Unahing kumbinsehin ang mga taong nakapaligid sa iyo, kikita ka ng malaking halaga sa kanila. Sa pag-ibig, laging purihin ang magagandang katangian ng kasuyo upang ma-appreciate niya ang kanyang value. Mapalad ang 5, 8, 14, 19, 32, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Quando-Et-Cui-Om-Aum.” Gold at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Magkakaroon ka ng kakaibang kaugnayan sa bagong kakilala. Mag-ingat sa isang immoral na relasyon. Sa pinansyal, ibuhos ang buong pagtitiwala sa sariling kakayahan upang ikaw ay yumaman. Mapalad ang 8, 14, 19, 28, 33, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Jaya-Ritum-Aum.” Violet at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)— Wag maging isip bata. Sikapin maging matured upang lumigaya. Sa pananalapi, ang ibig sabihin ng “financial maturity” ay simple lang, unahin ang pagse-savings bago gumastos.Mapalad ang 1, 6, 19, 28, 30, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Wag gawing kumplikado ang buhay. Mag-kape, tumambay sa terahe ng bahay at pagdating ng tanghali matulog. Sa pag-ibig, manatili sa iisa at dati ng minahal. Sa pinansyal, sundin ang advice ng isang kaibigang Taurus. Mapalad ang 3, 18, 21, 30, 38, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Krisna.” Red at silver ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Ang negatibong isipan ay walang idudulot na maganda. Kung hindi naging okey ang pasok ng pera ngayong Hunyo, umasa kang sa buwan ng Hulyo may darating na mas malaking halaga ng salapi na hindi mo rin inaasahan. Mapalad ang 6, 13, 22, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Una-Salus-Una-Aum.” Lilac at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa pag-ibig may suwerteng hatid ang halik at yakap ng isang Cancer. Hanapin mo na siya ngayon! Sa pinansiyal, iwasang ubusin ang salapi sa pagkain sa halip mag-ipon ng mag-ipon hanggang sa dumami ng dumami ang savings. Mapalad ang 5, 17, 24, 44, 46 at 48. Mahiga mong mantra: “Klan-Kun-Shadi-Om.” Purple at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Gumawa ng bagong gimmick na ikasasaya ng iyong kasuyo upang wag manatiling boring ang relasyon. Sa pinansyal, isang inobasyon ang kailangan upang mapalaki ang kinikita. Mapalad ang 4, 18, 27, 35, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Certum-Est-Om.” Beige at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)— Itigil ang ugaling obrang bait. Ang sobrang kabaitan ay isa na ring katangahan. Mas malaking halaga ang kikitain kung iiwasan ang mga taong sumasamantala sa yong mabuting ugali. Minsan upang lumigaya at umunlad, dapat kang maging praktikal. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Green at yellow ang buenas.