Kahit chubby magkaka-BF din kaya? (2)

Sulat mula kay Jhen ng Catmon, Sta. Maria, Bulacan

Problema: 1. Medyo mataba po ako ito siguro ang dahilan kung bakit 29 na ang edad ko sa ngayon pero wala pa rin akong boyfriend. Minsan nagka-boyfriend pero hindi seryoso kaya nawala rin. Gusto kong magpapayat kasi gusto kong magka-boyfriend at maging li-gawin. Ang kaso mahina ang disiplina ko sa aking sarili.

2. Ang gusto ko lang malaman ay kung kahit kaya may pagka-chubby ako at hindi sumeksi, pero pipilitin ko pong magpapayat, magkaka-boyfriend din kaya ako? At kung magkaka-boyfriend ako kailan kaya ito mangyayari at ano ang zodiac sign ng lalaking magiging first and last boyfriend ko? September 29, 1987 ang birthday ko.

Umaasa,

Jhen ng Bulacan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) ang nagsasabing kahit na medyo mataba ka, isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Aquarius ang mauulol, at iibig sa iyo ng tapat.

Numerology:

Ang birth date mong 29 ay nagsasabing bukod sa isang Aquarius ang lalaking magkakagusto sa iyo at iibig ng tapat, siya rin ay nagtataglay ng birth date na 7 o kaya’y 16.

Graphology:

Liitan mo lang ang i-yong lagda, dahil sa pamamagitan ng maliit na lagda, unti-unti na ring liliit ang iyong kain. Kapag mahina o maliit ka nang kumain, hindi ka na gaanong tataba. At kapag medyo sumeksi ka na, mas mai-enjoy mo ang pakikipagrelasyon sa paparating mo ng magiging BF.

Huling payo at paalala:

Jhen ayon sa iyong kapalaran kahit mataba ka hindi naman nagbabago ang nakatakdang kapalaran, kung saan, tiyak ang magaganap, sa ayaw at sa gusto mo, sa taon ding ito ng 2017 sa edad mong 29 pataas, sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre magkaka-boyfriend ka hatid ng isang lalaking may initial na N.S. kung saan, ang lalaking ito na medyo kayumanggi ang kulay ng balat ang siya mo na ring mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya na magaganap naman sa susunod na taong 2018 sa edad mong 30 pataas.

