Feelingera at maangas na young actress napahiya sa airport By Cristy Fermin Bandera

PINAGPIPISTAHAN sa isang umpukan ng mga production staff ng isang malaking network ang pagiging super-feelingera ng isang female personality. Ayon sa tropa ay walang alam ang babaeng ‘yun kundi ang kumembot-kembot lang, walang alam sa acting, paseksi-seksi lang ang kaya niyang gawin. Pero kung makaasta raw ang girl ay akala mo meron na siyang napatunayan, nakikipaglebelan na siya sa mga kasamahan niyang artista sa isang show kahit ni sa hinliliit lang naman ng daliri ay wala siyang kalaban-laban, napakalayo pa ng kanyang lalakbayin. Kuwento ng production staff, “Ewan nga ba kung saan kumukuha ng kaangasan ang babaeng ‘yun, e, pagkembot lang naman ang alam niya! Marami na siyang reklamo, marami na siyang gustong mangyari. “Buhkit? May napatunayan na ba siya? E, halos lahat nga ng projects niya, sumisisid sa dagat sa pagka-flop? Nangdadamay pa siya ng ibang artista sa kanegahan niya!” madiin at nakataas ang kilay na sabi ng source. Nu’ng minsan palang imbitahan sa isang malayong probinsiya ang female personality ay pinatawag niya ang kanyang PA sa mga namamahala ng show baka raw siya dumugin. Sabi ng isang impormante sa umpukan, “Nanghingi siya ng security! Yes, security nga! Kailangan daw siyang salubungin sa airport, natatakot daw ang girl na baka siya ma-mob, kaya kailangan niya ng mga magko-cordon sa kanya! “Heto na. Nu’ng maihatid na ang girl sa hotel na pansamantala niyang tutuluyan, tinanong ng humahawak ng show ang mga security kung ano ang nangyari sa airport hanggang sa makarating na sila sa hotel. Nakakaloka ang sagot ng mga uniformed men! “Ang sabi nila, ‘Wala naman po. Maayos naman kaming nakalabas. May mga nagtatanong lang kung bakit siya may security, sino raw ba siya?’ “Ganown! Hindi siya kilala, walang nakipag-selfie sa kanya! Ang marami, e, ‘yung mga nagtatanong kung sino ba siya at kung bakit siya pasekyu-security pa!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Ay naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ayaw ng isang kilalang lugar na ralihan ng malapit sa Palasyo ng ganyan! Getlak?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.