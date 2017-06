Horoscope, June 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: May dagdag na salapi na matatanggap. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano na kung paano paliligayahin ang kasuyo ng hindi masyadong magastos. Tandaang mahalaga pa rin ang pagtitipid at pag-iipon ng maraming pera. Mapalad ang 5, 18, 22, 32, 39, at 43. Mahiwaga mong mantra: Om-Purana-Om-Padma.” Green at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Mas mabilis na uunlad kung patuloy na nagpapakumbaba. Sa pag-ibig, wag masyadong dominahan ang kasuyo, alalahanin may sarili siyang pagkatao at pag-iisip. Mapalad ang 7, 16, 24, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Padme-Om.” Beige at violet ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Sa pag-ibig, hindi mo namamalayan, sinasamantala ng kasuyo ang iyong kabaitan – wag mag pauto. Sa negosyo, iwasang magpautang, kahit sa mga kakilala, malamang na hindi ka na naman mabayaran. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna- Govinda-Om.” Pink at green ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa pag-ibig, kung paanong lagi mo siyang naalala, ganon din naman siya sa iyo. Sa muling pagkikita ihanda ang iyong sarili sa masarap na romansa! Kaya naman ngayon pa lang ihanda na rin ang budget sa espesyal na pagniniig. Mapalad ang 3,12, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.” Maroon at lilac ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Upang suwertehin iwasang topakin. Batiin ang bawat araw na puno ng pag-ibig ang puso. Sa pinansyal, ngitian ang bawat makakasalubong, potensyal sila na maaaring pagkakakitaan. Mapalad ang 1, 19, 28, 32, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Satura-Sahatma-Om.” Violet at orange ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Kusa lang na dumarating at lumilisan ang problema, kaya hindi ka dapat malungkot. Hawakang mahigpit ang pera para hindi agad maubos. Sa pag-ibig upang wag mawala ang kasuyo ipadama sa kanya ang isang mabagsik at mainit na romansa. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Trik-Padha-Om.” Yellow at white ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Pagsikapang palaguin ang mga bagay na hawak mo sa kasalukuyan. Sa ganyang paraan, mapapayapa ang isipan at mas mabilis kang yayaman. Sa pag-ibig wag hayaang mawala ang kasuyong Libra. Mapalad ang 4, 14, 23, 32, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Agla-Om.” Orange at lilac ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansyal, malaking halaga ng salapi buhat sa malayong lugar ang hindi mo inaasahang matatanggap. Sa pag-ibig, bilisan ang paglilinis ng silid at buong kabahayan, darating ang kasuyong matagal mo ng hinihintay. Mapalad ang 6, 12, 19, 21, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trata-Savitra-Om.” White at green ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinasiyal, kahit gaano karami ang pera, nauubos din yan, kaya kailangang magtipid. Sa pag-ibig, maligong mabuti dahil muli kayong matitikiman ng kasuyo. Mapalad ang 3, 16, 18, 22, 39, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Om.” Red at gray ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — May magandang kapalaran darating. Isang kaibigang mataba ang magbibigay sa iyo ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sa isang ngiti ng kasuyo agad mapapawi ang problema. Mapalad ang 6, 12, 23, 28, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Visnu-Vidya.” Lilac at yellow ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansyal, laging maging praktikal upang mas mabilis na yumaman. Sa pag-ibig hindi kailangan ng kasuyo ang magarbong date. Sapat na sa kanya na mayakap at makasama ka lang kahit isang araw lang. Mapalad ang 5, 14, 23, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Silver at blue ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi ka uunlad hangga’t ikaw ay isip bata. Makakamit ang maturity kung tatanggapin ng maluwag sa loob, na ang lahat ay kusang lumilipas. Sa pinansyal, piliting palakihin ang kinikita sa kabila ng maraming gastusing kinakaharap. Mapalad ang 3, 6, 18, 27, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Govinda-Om”. Lilac at pink ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kahit na may mga pagsubok na dumarating, tiis-tiis lang muna, papatak ang saktong panahong uunlad at yayaman ka rin. Sa pag-ibig, pagtiisan din ang topaking kasuyo darating ang araw magbabago din siya. Mapalad ang 8, 19, 27, 24, 31 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at beige ang buenas.

