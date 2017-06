Christian binigyan ng Patnubay ng Sining At Kalinangan award

DAGDAG pogi points na naman ang na-achieve kamakailan ng Kapuso singer-actor na si Christian Bautista.

Isa na naman kasing parangal ang naiuwi ng Asia’s Romantic Balladeer matapos siyang bigyan ng Manila government ng Patnubay ng Sining at Kalinangan award dahil sa kanyang natatanging galing sa larangan ng musika.

In fairness, talagang kinakarir ngayon ni Christian ang pagsabayin ang kanyang acting at singing career. Kahit na nga super busy sa taping ng GMA Telebabad series na My Love From The Star ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang pagkanta.

In fairness, patok na patok din sa televiewers ang karakter niya sa MLFTS bilang si Winston na handang gawin ang lahat para sa pinakamamahal niyang si Steffi (Jennylyn Mercado). Kahit na nga nagmumukhang-tanga na siya sa kasusunod kay Steffi ay ayaw pa rin niyang sumuko.

Kaya nga maraming viewers ang love na love rin si Winston dahil sa wagas na pagmamahal niya kay Steffi. May pag-asa pa kayang mapansin siya ng dalaga sa kabila ng katotohanan na may type nito si Matteo (Gil Cuerva)? Yan ang tutukan sa pagpapatuloy ng My Love From The Star sa GMA Telebabad after Mulawin vs Ravena.

Samantala, nagpapasalamat naman si Jennylyn sa lahat ng netizens na nagse-share ng mga video clips sa YouTube na hango sa mga eksena nila sa MLFTS. Nababasa niya raw ang mga nakakatuwa at nakaka-inspire na comments ng mga nakakapanood nito.

Mas lalo pa raw silang sinisipag magtrabaho sa MLFTS at mas pagandahin pa ang bawat eksena sa bawat episode.

At siyempre, tutok na tutok din ang mga beki sa serye dahil ayaw nilang may ma-miss na eksena si Gil Cuerva na tinatawag ngayong flavor of the month ng mga bading.