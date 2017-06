Shara Chavez sa panloloko ni Jovit: Sobrang sakit…ibinigay ko sa kanya lahat! Bandera

MARAMING naawa at nakisimpatya kay Shara Chavez matapos ang panayam sa kanya ng Tonight With Boy Abunda kung saan muli siyang naglabas ng sama ng loob sa dating karelasyon na si Jovit Baldivino. Ayon kay Shara, hindi na niya kinaya ang sakit na idinudulot sa kanya ni Jovit na tinawag niyang iresponsableng ama at babaero, “I’ve reached my limit po. Nasaktan po ako and hindi ko na po kinaya. “Nailabas ko na po lahat ng sama ng loob ko. ‘Yun lang po ‘yung way ko na mapagaan ‘yung mga nasa loob ko. Nagtiis po ako ng sobrang dami. Madami po akong kinimkim lang muna then ‘yun po, napuno na po ako,” aniya. Sinubukan naman daw nilang ayusin ni Jovit ang kanilang relasyon pero mukhang imposible na raw silang magkabalikan. “Actually, nag-usap po kami in private. Kami lang pong dalawa through text po. Kaso alam n’yo po yun, kahit i-pinpoint ko po sa kanya yung mga sinabi ko po lahat sa post, hindi rin po kami magkaintindihan. Hindi rin niya ako pakikinggan sa mga sinabi ko po,” paliwanag ni Shara. Mas lalo pa raw na-bad trip ang batambatang nanay nang mag-post si Jovit sa Facebook na parang wala itong kasalanan, “He was denying. Kumbaga, wala po siyang ginawang masama. ‘Yun po ‘yung pinaparating po niya.” Sinabi pa ni Shara na third party ang talagang nag-trigger ng break-up nila, “Doon po sa mga nakita ko, bilang babae, bilang kinakasama niya, nasaktan po talaga ako na siyempre, nagbigay po siya ng panahon, nag-effort siya dalawin ‘yung isang babae while kami ng baby pinag-iintay lang po kami sa bahay. “Then hindi ko po alam kung ano po yung ginagawa po niya noong time na ‘yun. ‘Yun pala po, na-discover ko may bago na pala siyang nakilala,” aniya pa. Isa pa raw sa naging problema nila ay ang pagiging sugarol diumano ni Jovit. “Pinigilan ko po siya. Pero dumating din po ako sa point na pagod na rin po ako sa kakasabi,” sey ni Shara. “Sobra. Sobrang sakit po. Siyempre, binigay ko po lahat. Binigay ko po lahat,” sagot ni Shara nang tanungin kung gaano kasakit ang paghihiwalay nila ni Jovit. At sa huli, ipinagdiinan ni Shara na wala na ngang pag-asa na magkabalikan pa sila ng dating partner, “Tama na po. Pinaninindigan ko po na hanggang doon na lang po talaga ako.”

