Patolang nanay ni kilalang aktor kinawawa ng netizens By Cristy Fermin Bandera

HINDI naging maganda sa panlasa ng mga netizens ang pagiging patolah ng ina ng isang guwapong young actor. Kailangan na raw magsama ngayon ang stage mother na ito at ang mommy ng isang pantasyadorang sexy star na matindi ring pumatol sa mga bashers ng kanyang anak. Madaling maintindihan na nanay kasi siya, madaling masaktan ang ina kapag anak na at ang kanilang pamilya ang naapektuhan, pero sana raw ay pigil-pigil lang kapag may time ang mommy ng guwapong young actor. Naapektuhan ang ina ng young male personality dahil pinalalabas ng mga bashers ng kanyang anak na guminhawa lang daw ang kanilang buhay dahil sa isang young actress. Kuwento ng aming source, “Sana, hindi na lang siya pumatol sa mga bashers ng anak niya. Sana, pinabayaan na lang niya ang mga taong ‘yun na walang magandang maidadagdag sa image ng anak niya. “Sana, hinayaan na lang niya ‘yun, kasi, ang balik ng mga pinagsasabi niya, e, sa kanilang pamilya rin. Maisip man lang sana ng mommy na ‘yun na lalo lang mabibira ang family nila,” simula ng aming impormante. Akala ng marami ay ang ama ng young actor ang problema. Masyado raw kasi itong nakikialam sa career ng kanyang anak. Pero nang pumatol na ang mommy ng young actor sa mga bashers ay nabaligtad na ang istorya. Patuloy ng aming source, “Ang mommy pala ni ____ (pangalan ng guwapong batang aktor) ang mas matindi. Patulan ba ang mga bashers ng anak niya? E, kaya nga tinawag na bashers ang mga ‘yun, e, talagang gusto lang ma-nakit ng kapwa nila! “Sino ngayon ang nabibira, ang bina-bash, di ba ang mismong family nila? Dahan-dahan lang kasi, huwag masyadong patolah. Palaban kasi ang mommy ng bagets, paborito niya ang kulay red!” pagtatapos ng aming impormante habang nakataas ang kilay sa tenth floor. Walang madadaot sa inyo, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ha? Hindi kayo mauupo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan.

