Horoscope, June 24, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pag-ibig humingi ng tanda sa maykapal, kung sino ang magbigay ng regalo na kulay “red” siya ang sa iyo ay tunay na nagmamahal. Sa pinansyal, hindi dapat tipirin ang kasuyo higit lalo kung siya ang nagpapaligaya sa iyo. Mapalad ang 6, 8, 12, 24, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vivit-Qui-Venit.” Bukod sa red ang blue ay buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Tuparin ang mga ipinangako sa kasuyo. Maawa ka naman matagal na siyang umaasa sa iyo. Sa pinansyal, pautangin na ang mga kaibigang noon pa nanghihiram ng pera. Mapalad ang 3, 12, 27, 34, 43 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Mayabeeja-Om”. Purple at gray ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Simple lang ang pormula upang lumigaya. Sundin ang tinitibok ng iyong puso. Sa pinansyal, gawin agad ang mga bagay na noon mo pa gustong-gustong gawin, sa ganyang paraan mas madali kang uunlad. Mapalad ang 6, 18, 28, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Visnu-Purana-Om.” Gold at magenta ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Amoman ang problema isiping ang lahat ng bagay ay kusang lumilipas. Kahit tadtad ng utang, mababayaran mo rin yan pagdating ng panahon. Sa pag-ibig, may suwerte pa ring dulot ang kasuyong Aquarius. Mapalad ang 4, 14, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sol-Dasa-Om.” Violet at orange ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Panahon na upang magnilay. Mas malaking halaga ang kikitain kung matututong mag-meditate. Sa pag-ibig, laging yayain ang kasuyo sa pagsisimba at iba pang gawaing ispirituwal. Mapalad ang 4, 7, 27, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Egosum-Obre-Om.” Blue at silver ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Panahon na upang mag-established ng sariling career at negosyo upang mas madaling lumago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, sariling diskarte ang kailangan upang lumigaya, wag ng makinig sa sulsol ng iba. Mapalad ang 7, 9, 16, 27, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Green at purple ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Huhulagpos ang magandang kapalaran kung hindi ka magmamadali. Sunggab ng mabilis ang lahat ng oportsunidad na dumarating. Sa pag-ibig, sabihin na agad sa minamahal na gusto mo siyang maka-date. Mapalad ang 5, 10, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitri-Dosya-Om.” White at gold ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Habang may pagmamahalan sa tahanan, patuloy ang dating ng magandang kapalaran. Sa pag-ibig manatiling tapat sa kasuyong Gemini. Sa pinansyal, sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto magsisimula ng umangat ang kabuhayan. Mapalad ang 3, 6, 28, 31, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Beige at white ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Nanlalamig ang kasuyo painitin siya sa pamamagitan ng mainit na sabaw ng sopas at romansa. Sa pinansyal, habang nag-aapoy ang libido lalo namang lalago ang materyal na bagay. Mapalad 3, 18, 27, 37, 42 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Migeta-Om-Dosha.” Pink at violet ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Bastat nilakasan mo ang iyong loob, tuloy-tuloy ka ng uunlad. Sa pag-ibig, lalong lalakas ang karisma kung laging magsasasama sa kaibigang Scorpio. Mapalad ang 6, 12, 21, 34, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arali-Ibulagdi-Om.” Green at red ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Panahon na upang iplano ang buhay. Piliting makaipon ng maraming pera para sa itatayong mas malaking negosyo. Sa pag-ibig, ngayon pa lang pag handaan na ang pagdating ng kasuyong Cancer. Mapalad ang 1, 4, 28, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Om.” Silver at gold ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Magkahalong inis at saya ang bubungad sa araw na ito. Kung ano ang ayaw mo yon ang nangyayari. Ang magulong sitwasyon ay pahimakas lang ng paparating na malaking suwerte sa pinansyal at pag-ibig sa susunod na mga araw. Mapalad ang 1, 13, 28, 34, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jiva-Gosvami-Om.” Yellow at black ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Wag mag-aksaya ng panahon. Samantalahin ang bawat araw na dumarating upang pagkaperahan. Sa pag-ibig, hindi na kailangang hintayin pa ang initiative ng kasuyo, ikaw ang dapat mag-simula upang mag-alab ang magdamag. Mapalad ang 2, 11, 25, 34, 43 at 44 Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohaya-Mitra-Om.” Pink at green ang buenas.

