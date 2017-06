Angelika umiwas sa hayop kaya pumayat; kaya nang makipagsabayan kay Sunshine By Ervin Santiago Bandera

KUNG “monster” na ang tingin ng manonood sa karakter ni Ryza Cenon sa afternoon serye ng GMA na Ika-6 Na Utos as Georgia, mas matindi raw ang mga pasabog ni Angelika dela Cruz sa programa bilang si Geneva. Kamakailan ay ipinakilala na nga si Angelika sa Ika-6 Na Utos, ang bagong makakalaban ni Sunshine Dizon na gumaganap bilang si Emma. Kamakailan ay dumalaw kami sa taping ng serye somewhere in Quezon City at nakachika nga namin si Angelika pagkatapos kunan ang mga nakakalokang eksena niya kasama sina Mike Tan at Sunshine. Naikuwento niya sa amin kung bakit siya ang napili bilang bagong kontrabida sa serye. “Tinawagan ako ni Shine, kasi alam niya hindi pa ako nagtatrabaho. Ang usapan kasi talaga namin ni Tito Perry (Lansigan, her manager) next year pa ako magtatrabaho. One year lang naman ako nagpahinga, nag-taping naman ako pagkapanganak ko noon, di ba? Baboy na baboy nga yung itsura ko pero nag-taping pa rin ako (para sa seryeng Hanggang Makita Kang Muli). But I decided to rest para magpapayat din,” paliwanag ng Kapuso actress. “Tapos marami rin akong trabaho sa Malabon (bilang Barangay Captain), pinapalaki ko pa si O2 (bunsong anak) and siyempre dapat maibalik ang dati kong weight. Para kumportable. Naranasan ko na kasing mag-taping nang malaki, kaloka! Ang hirap wala akong masuot sa set. Pag unfit ka tapos artista ka, siyempre alam mo yung mga chismis. Di ka kumportable, hindi tuloy ako makaarte,” patuloy pa ni Angelika. Bukod sa muay thai, vegetarian na rin ngayon ang aktres kaya napakalaki na ng nabawas sa kanyang timbang. Alam daw kasi niyang marami silang matitinding confrontation scenes ni Sunshine sa Ika-6 Na Utos kaya kailangang payat na rin siya tulad ng kanyang kaibigan. Paano siya kinumbinse ni Sunshine na tanggapin ang kontrabida role sa nasabing serye? “Sabi niya, Mars handa ka na bang mag-work? Payat ka na ba? Sabi ko, sigurado ka ba? Baka kasi wrong send lang siya. Tapos sabi niya kung handa na ang katawan ko, tanggapin ko raw. Then nag-meeting na kami. Eh, maganda ‘yung role, so, nandito na ako ngayon!” Paano niya ide-describe ang karakter niya sa serye bilang si Geneva? “Sa part na kinukunan namin ngayon, annoying siya, sa madaling salita isa siyang epal! Kasi hindi pa siya full-blown monster, eh. Si Georgia kasi monster na. Si Geneva rin ang manggugulo sa relasyon nina Angelo (Mike Tan) at Emma (Shine). May twist din ‘yung koneksyon nila ni Georgia sa istorya kaya ‘yun ang dapat abangan ng viewers.” Natanong din namin ang aktres kung hindi siya natatakot na mabahiran ang kanyang pangalan bilang barangay official dahil kontrabida na naman siya sa Ika-6 Na Utos? “Hindi. Wala. Alam naman ng mga tagasaamin na masama ako sa role ko! Ha-hahaha. Minsan nga niloloko ako ng mga constituents ko, ‘Hoy ang sama-sama mo!’ Sasagutin ko naman sila ng, ‘Sus! Galing na galing naman kayo sa akin, kasi nainis ka!’ Ganu’n na yung relasyon ko sa kanila.” Anyway, napapanood pa rin ang Ika-6 Na Utos pagkatapos ng Eat Bulaga at balitang extended na naman daw ito. True kaya na tatagal pa ito hanggang December?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.