Aktres diva-divahan kahit wala pang napatutunayan By Cristy Fermin Bandera

USUNG-USO talaga ang salitang diva ngayon sa showbiz. May totoong diva, may nagdi-diva-diva-han, ‘yun ang mga personalidad na wala pang karapatang magmaldita pero ganu’n na ang pinalulutang na ugali. Maraming artistang nagmamaldita sa linya ng kanilang trabaho. Sila ang mga personalidad na may mood swing, paiba-iba ang takbo ng utak, problema sila ng produksiyon. Maraming ganu’n, pero may isang female personality na bumibida sa pagiging diva-diva-han, samantalang wala pa naman siyang napatutunayan para sa mga nakakasaksi sa kanyang kamalditahan. Sabi ng aming source, “Iba rin kasi ang ugali ng babaeng ‘yun, eh! Angkas na pagmamaldita lang naman ang kanya, wala pa siyang karapatang magmaangas, pero dahil nali-link ang name niya sa isang kilalang male personality, in-assume na niya na may name na rin siya! “Asyumera nga ang tawag sa kanya ng mga katrabaho niya, sobrang asyumera raw talaga, dahil ang feeling nga niya, e, may karapatan na siyang magmaldita kahit wala pa naman. “Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Paano pa kapag talagang may mga napatutunayan na siya, e, di lalo na?” madiing kuwento ng aming impormante. Hindi alam ng mga katrabaho ng female personality kung talagang ugali na niya ang ganyan o nangyari na lang ‘yun mula nang maugnay na siya sa isang kilalang male personality. “E, ‘yung guy nga, marunong makisama! E, ‘yung lalaki nga, ma-PR! Marunong makisama ang lalaki, hindi nagmamaangas, hindi tulad niya na wala pang karapatang magsuplada, e, nuknukan na nang kaartehan sa katawan! “Bakit kaya hindi pangaralan ng guy ang babaeng ‘yun? Nega na nga ang image niya, e, ganyan pa siya kung makapag-diva-diva-han? Ano’ng karapatan niya? “Du’n na lang kaya siya pumagitna sa isang lugar na palaging napupuno ng mga rallyista? Du’n siya mamaangas habang nakataas ang kanang kamao niya!” pagtatapos nga ming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na, may nanalo na, uwian na!

