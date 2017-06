Charice nawindang ang puso nang masawi sa pag-ibig kaya ipinanganak si Jake Zyrus By Cristy Fermin Bandera

KUNG maigsi lang ang pisi ng iyong pasensiya ay mahirap talagang sakyan at intindihin ang ginawang pagpapalit ng pangalan ng international singer na si Charice Pempengco. Marami namang naglantad ng kanilang tunay na kasarian na hindi nagpalit ng pangalan, si Aiza Seguerra ay Aiza Seguerra pa rin, ano raw kaya ang sumuot sa kukote ni Charice para ibaon na sa nakaraan ang kanyang tunay na pangalan? Siya na nga si Jake Zyrus ngayon. Saanman niya kinuha ang pangalang ‘yun ay hindi pa niya ikinukuwento sa ngayon, pero nagdesisyon na siya, tatawagin na natin siyang Jake Zyrus ngayon. Naging kumplikado ang buhay ni Charice nitong mga huling buwan dahil sa paghihiwalay nila ng matagal niyang karelasyong si Alyssa Quijano. Nawindang ang kanyang puso na mukhang nanghawa ng kawindangan sa kanyang isip kaya nagpalit siya ng pagkakakilanlan. Maraming nagulantang sa kanyang ginawa, marami ring nanghihinayang, dahil ang singer na kinabog ang kanyang mga kasabayan sa pagso-show sa iba-ibang bansa kasama ang mga sikat na international singers ay nagkakaganito na ngayon. Pero sabi nga, walang basagan ng trip, kung d’yan masaya si Charice Pempengco, ride na lang tayo! Ganu’n lang naman ang takbo ng buhay. Kung saan nga naman tayo masaya, di du’n tayo!

