Paghihilik ni Sen.Kiko pwedeng gamitin ni Sharon sa pagsampa ng annulment case By Cristy Fermin Bandera

NAGBUKAS na naman ng pintuan si Sharon Cuneta para papasukin ang mga bashers sa personal nilang buhay ni Senador Kiko Pangilinan. Siguro’y nagpapatawa lang ang Megastar, naturalesa niya naman ang pagiging bungisngis at komedyana, pero may mga bashers na nagbigay ng iba-ibang interpretasyon tungkol sa kanyang post. Pabiro kasing inireklamo ni Sharon ang napakalakas na paghihilik ng senador. Parang motorsiklo raw na inirerebolusyon ang tunog ng paghihilik nito. Biro ni Sharon ay ground daw sa paghihiwalay ang sobrang lakas ng paghihilik ng kanyang mister. ‘Yun na! Napakarami nang nakisali sa isyu. Kung anu-anong pamimintas na ang inabot ng Dilawang mambabatas. Wala na raw kasi itong magawa dahil hindi nila mapatalsik ng kanyang mga kakulay si Pangulong Rodrigo Duterte kaya hilik na lang ito nang hilik na baka raw mauwi na sa bangungot. Biro lang ang post ni Sharon pero sineryoso ‘yun ng mga hindi pabor sa kanyang mister. Tinawag pang Kikong Matsing ang senador na dapat ay naiwasan kung hindi nag-post ang Megastar ng kapintasan ng ama ng kanyang mga anak. Laglagan daw ito!

