Ryza ayaw pang pakasal kay Cholo Barretto

WALA pang plano si Ryza Cenon na magpasakal sa kanyang boyfriend na si Cholo Barretto. Nine months nang magkarelasyon ang dalawa at ayon kay Ryza, mas gusto niyang kilalanin pa si Cholo bilang partner at nais niyang i-enjoy muna ngayon ang pagiging madyowa nila. Lalo na raw ngayon na maraming pagbabagong mangyayari sa kanyang career dahil nga lumipat na siya ng Viva Artist Agency. “Wala pa po kami sa tamang taon para magplano na magpakasal. Wala pa po. Ano lang, chill lang. Ano, getting to know each other, kasi wala pa naman kaming isang taon, e. “Okey lang naman ‘yun, para hindi gaanong ma-surprise tungkol sa mga ugali namin, mas maganda yung tumagal pa kami nang kaunti para kahit paano kabisado na namin ang personality ng isa’t isa. Ang mahalaga naman ngayon, nagmamahalan kami at may respeto kami sa isa’t isa,” paliwanag ni Ryza. Sa isang panayam ay sinabi ni Cholo na ipinagdarasal nito na siya na sana ang kanyang forever, ano ang reaksyon ,niya rito? “Sana naman. Lahat naman ng…kami naman ay open naman sa kung ano ang pasukin namin. “Once naman kasi pumasok ka sa anumang relasyon, gusto mo naman talaga na sana ay ito na ang last, e. Sana rin po talaga, siya na rin ang last para sa akin,” ang pahayag ng dalaga na kinamumuhian ngayon ng mga manonood dahil sa kanyang karakter na Georgia sa afternoon series ng GMA na Ika-6 Na Utos.

Para kay Ryza, husband material din si Cholo, “Napaka-responsible niyang tao. Okey siya lalo na sa mga desisyon din sa buhay niya. Kala niyo lang chill siya, hindi rin. Ha-hahaha! Hindi rin masyado, seryoso rin naman.” Kamakailan ay pumirma na nga ng kontrata si Ryza sa Viva Artist Agency, pero aniya maayos naman siyang nagpaalam sa Artist Center ng GMA kaya hindi totoo ang mga tsismis na hindi na siya mapapanood sa Ika-6 Na Utos. Mismong siya ang nag-request kina Boss Vic del Rosario at Ms. Veronique del Rosario ng Viva na manatili siyang Kapuso, “Naiintindihan naman po ako ng Artist Center. Sinabi ko sa kanila na gusto ko pang mag-explore. Sinabi ko po na hindi nga madali na magpaalam sa inyo, kasi para ko na rin po kayong mga magulang. Especially sila, yung batch nila, sila yung nag-reach out sa akin. Pinakinggan nila ang side ko, yung ganu’n. So, hirap na hirap po ako. Para po akong nakikipag-break sa boyfriend ko. Pag-uwi ko, hirap na hirap ako, ‘Bakit ganito?’” pahayag ni Ryza sa ilang members ng press after ng contract signing niya sa opisina ng Viva. Nais ni Ryza na ma-explore ang iba pang pwedeng gawin bilang artista kaya lumipat siya sa Viva, pero sinisiguro niya sa kanyang mga tagasuporta na sa GMA pa rin siya mapapanood, “Kapuso pa rin po ako, kasi love ko sila. Love ko ang GMA, kasi sila ang nagbigay sa akin ng pangalang Ryza Cenon.” Natanong naman si Ryza kung sa pagpasok niya sa Viva ay magbabago na rin siya ng kanyang image? Mas bolder at palabang Ryza na ba ang mapapanood ng mga tao sa susunod niyang projects? “Nag-cover naman na po ako ng FHM. Kumbaga, iba naman po yung mga gusto kong gawin. Gusto kong maging aktres. “At saka, na-realize ko, tumatanda na ako. Ano na ba ang nagawa ko? Ano na ba ang narating ko? Ano na ang na-invest ko? Lahat yun, pumasok sa akin lahat. “Kailangan ko yatang mag-risk na. Magkaroon ng malaking desisyon. Although mahirap para sa akin, pero kailangan para sa akin, para magkaroon ako ng growth bilang isang artista. Kasi, yun na lang ang kulang sa akin. Sana dito, makita o mabigay po sa akin ang gusto kong gawin,” sagot ng bagong Viva artist.

