GAME ang Kapuso actor na si Kiko Estrada na mag-experiment pagdating sa kanyang showbiz career. Seryoso na raw siya sa pagiging aktor at gagawin niya ang lahat para tumagal sa industriya.

Kasama si Kiko sa GMA Telebabad series na Mulawin vs Ravena at matindi raw ang challenge na hinaharap niya bilang isang mortal na puro kamalasan ang inaabot sa buhay.

Nakachika namin kamakailan si Kiko sa ibinigay na presscon ng GMA sa ilang cast ng MVS at dito nga niya inamin na handa siyang gawin ang lahat para maging isang award-winning actor para maging proud din sa kanya ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang inang si Cheska Garcia at tatay na si Gary Estrada.

Kaya ang sunod na tanong sa binata, wala siyang tatanggihang project? “Kung maganda yung script, kung maganda yung role wala kong tatanggihan. Kumbaga yung limitations ko na lang is what my manager would say.

“If it’s good for me or not. If I say tito Arnold (Vegafria) or GMA Artist Center, okay ba to? Maganda kasi yung script. ‘Oo maganda but I think hindi maganda yang part na yan masyadong risky yan’, I’ll listen. Of course they’re my managers, they know more than me ayoko silang pangunahan,” paliwanag pa ni Kiko.

Pwede rin ba siya sa gay films, kaya mo ba makipaghalikan o makipag-love scene sa kapwa mo lalaki? “Basta I don’t say no to good scripts. And if it is shot by a good director and if magaling yung co-star natin, high caliber actor, why not? If it’s a good film I would do it.”

E, kung frontal nudity? “Not yet. Siguro waist up I’m ready for that. Naka-boxers pwede, naka-Speedo pwede. But not full. Siyempre there are some limitations na hindi mo pwedeng ipakita lahat. If kailangan sa eksena I would do it. Kasi artista ka, eh. But of course, nagpe-play in diyan is kung tamang time na ba yan o mas maganda kung gawin mo yan next year.

“So of course you will have to listen to your managers cause they are taking care of you. But of course ako, pag maganda yung script oo ako nang oo eh. So sila yung nagpi-filter,” aniya pa.

Para kay Kiko mas mahirap ang ginagawa niya sa Mulawin vs Ravena (after 24 Oras) kesa sa huli niyang serye, ang Sinungaling Mong Puso with Rhian Ramos and Rafael Rosell.

“Actually may kinunan kami na mas hugot pa, yung eksena sa may plantation. Nagwawala talaga ako doon, umiiyak. So yeah, maraming hugot itong karakter na ‘to. For me this is harder than Sinungaling Mong Puso.

“Kasi yung karakter ko doon si Jayson, filled with life, alam mong maraming ambisyon. Sa MVR baldado ako, galit sa buhay, walang tatay. Hindi niya kilala yung sarili niya, ang daming insecurities. Bipolar,” litanya pa ni Kiko.

Sabi namin kay halatang-halata na pressured siya sa kanyang ginagawa at parang marami siyang gustong patunayan, “Opo. I put that pressure on myself. Kasi eto lang po yan eh, I’m very ambitious. Hindi po ako mayabang o ano.

“Kumbaga if you have to set a standard for yourself for you to achieve, kung mababa yan eh di eto ka lang pero kung nilagay mo sa mas mataas even if you try you will miss high. And I want to aim high. And I want to win more awards, I won one for Sinungaling Mong Puso and I wanna win one more now,” esplika pa ng binata.

So, goal mo talaga ang magkaroon ng maraming award? “Kasi yun yung naalala ng mga tao eh. Kasi I grew up with my mom so napagdaanan ko na ata yung maraming babae, I’m 20 plus now.

“Mabait naman silang lahat and lahat ng girlfriend ko sineryoso ko and at this point I want to focus on my career first. And if the right girl comes, my mom would say,” sey pa ng Kapuso actor.

Ang nanay mo talaga ang huling judge ng susunod na girlfriend mo? “Yeah, kasi eto lang eh, when I was young, focus on girls. Ngayon lang ako nagpo-focus sa sarili ko at sa family ko.”

Dalawa sa nga naging dyowa ni Kiko ay taga-showbiz, sina Kim Rodriguez at Barbie Forteza. Pareho raw niyang tine-treasure ang masasayang memories nila nina Kim at Barbie dahil talagang minahal naman daw niya ang dalawang dalaga.

Naniniwala si Kiko na hindi talaga hinahanap ang lovelife, “Kung may bagong babae na para sa akin, I believe kasi na, bakit ka maghihintay? Darating yan. Yung totoong pagmamahal ay darating. It’s not something you find.”

Hirit pa ng Mulawin vs Ravena star, “Sa ngayon wala pa po talaga akong girlfriend. And nalalaman n’yo naman kung meron kasi I don’t hide stuff.”