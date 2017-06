2 biriterong singer nasira ang relasyon dahil sa malilisyosong tsismis By Cristy Fermin Bandera

NANG dahil sa tsismis ay napilitan nang hindi gaanong magkita ngayon ang dalawang male personalities. Dati’y close na close kasi sila, sanggang-dikit, pero mula nang kulapulan ng kakaibang kulay ang kanilang pagkakaibigan ay nag-iiwasan na pala sila ngayon. Nalulungkot ang kanilang mga kasamahan, naaapektuhan daw kasi ang napakagandang pagkakaibigan ng dalawang lalaking personalidad, nauwi raw sa wala ang friendship na pareho nilang inalagaan nang matagal na panahon. Kuwento ng isang source, “Totoo ‘yun. Sayang na friendship. Kung dati, e, hindi sila nagkakahiwalay kahit saan, ngayon, e, iba na ang sitwasyon. “Hi and hello na lang sila ngayon sa backstage ng isang variety show. Napakalayo nu’n sa dati. Nu’n kasi, e, sabay silang dumarating sa rehearsal, sa show proper, isang car lang ang sinasakyan nila. “Natutulog na rin ang younger personality sa bahay ng kuya niya dahil du’n daw sila nag-eensayo ng mga songs na kakantahin nila sa variety show. “Kaso, may nagpakalat ng balita na hindi raw naman sila magkaibigan lang, may relasyon daw sila, saka ibang microphone daw ang ginagamit nilang dalawa sa pag-eensayo ng mga songs sa bahay ni kuya. “Ayun, nagdesisyon na lang sila na para hindi sila mapagpistahan at maintriga, e, huwag na lang muna silang magpapakitang magkasama. “Hindi na rin nagbababad ngayon ang bagets sa bahay ni kuya, hanggang phone na lang siguro ang communication nila,” malungkot na kuwento ng aming source. Napakalaking tulong daw kasi ni kuya kay bagets. Maraming hindi pa alam ang younger male persona-lity, ang kuya niya ang nagtuturo sa kanya, pero nabulilyaso pa ang kanilang pagkakaibigan nang dahil lang sa tsismis. “Biritero kasi si kuya, bumibirit din ang bagets, kaya nagkakatulungan sila. Pero ayan nga, hanggang hi and hello na lang sila ngayon. Nakakalungkot naman,” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, baka naman maupo pa kayo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan sa panghuhula, kilalang-kilala n’yo sila!

