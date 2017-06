ANG wackiest moment ko with tatay ay ang paggamit ng snapchat app na pwedeng maglagay ng mga accessories sa mukha. Sa kanyang edad ay game na game pa din ang tatay ko makipagkulitan sa pagkuha ng picture. Namangha siya sa ibat ibang filters at napa “Wow” pa siya. Ang cool ng app kagaya ng tatay ko.—Jr

Palmenco

Ang wackiest moment ko with tatay ay pinakamasaya araw kasama ang pamilya sa pagdiriwang ng kapaskohan kaarawan ng panginoon sabay sa panalangin, simple salo-salo at kasiyahan buong magdamag. Maraming salamat sa aking mahala na ama Silverio Banghal sa pagtaguyod sa pamilya, pag-aruga at pagmamahal sa lahat ng oras. Happy Father’s Day.—Joseph

Banghal

Ang wackiest moment ko with Tatay, medyo malabo nga lang. Nang minsan dumalaw ako sa kanila ay napagkatuwaang magpakuha kmi ng litrato ni papa. Nakakatuwa dahil ng sinabi kong wacky ay ganyan ang ginawa nya. Maraming salamat sa pagmamahal mo Papa. Happy Father’s Day. —Jose Rivas – Melissa Rivas Bernardo

Ang wackiest moment ko with tatay Salamat po sa inyo sa pag mamahal ninyo sa akin. Salamat sa pagging isang mabuting tatay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo sa mga pagtitiis at pagtitiyaga, nag papatunay na kahit anong pagsubok man ang dumating sa atin, panatilihin maging masaya ang buong pamilya natin. Ang sarap lang balik balikan yung mga masasayang nating memories. Yung mga ginagawa mo maibigay lahat lahat ng pangangailangan ko ikaw talaga yung Dabest Papa sa lahat…… Tatay mahal na mahal ka namin !!! Love you Tatay Happy Father’s Day po!—Ronalyn Bumagat Dican

Ang wackies moment ko with Tatay ay nung ikasal ako kc di nya pinapahalata na malungkot siya kasi magaasawa na ko at bubukod na ko pero masaya padin siya sa araw ng kasal ko kaya im so proud of you Papa..

There were countless times that i took your love for granted and gave you a lot of disappointments however you never called me a failure for all the mistakes i have done still you loved me for mewords are not enough to tell you how much I love you Papa

Im thankful to have you

You are THE BEST.

F-orever with his family

A-lways there for you no matter what

T-he only one who’s there

H-e’s my hero till the end

E-ncouraging in everything i do

R-eally the only one no one can beat him he’s the best. — Joana Marie Cagampang Pring

Ang wackiest Moment ko with Tatay ay pag kami ay nag seselfie..mahilig kami ng Tatay ko mag selfie at gumamit ng ibat ibang camera apps..Ang pinaka.paborito namin at pinaka nakakatawang picture ay ang aming Faceswap photo..Sabi ni Papa mukha daw akong unggoy..haha..sabi ko naman sakanya edi mukhang unggoy ka din kasi mag kamukha daw tayo e..hahaha kaya after nyan tawa kami ng tawa..:) Happy Fathers Day sa aking selfie king at coolest Papa sa mundo…Iloveyou Pa!!!

— Jerilyn Dilig Guinto

Ang wackies moment ko with daddy ay 2016 kung saan pumunta kami sa Pillilia Wind Mind Rizal. Pinatunayan niyang hindi mahalaga kung magkano ang nasa bulsa namin para maging masaya. Every moment can be our happiness moment basta sama at nagkakatuwaan. Happy Fathers Day po. — Jay Den

Ang wackiest moment KO with tatay ay buo at laging happy ang aming pamilya dahil gusto ni tatay na kahit gaano man kahirap ang buhay dapat mapanatili namin ang saya at pagmamahalan sa isa’t isa.Wala kayo sa TATAY ko! — MyLian Farrah

Fernandez

Ang wackiest moment ko.with tatay..Matutulog na lang nakuha pang magpapicture!Sa kanya ko namana ang pagiging masayahin at makulit ????.Happy Fathers Day Tay!! —Sharon Malaluan

Wala kameng wacky selfie ng tatay ko dahil nasa malayo syanh lugar .. Pero sya young da best daddy ever samen na kaht malayo sya nanjn parin sya samen .. At kaht may anak na ko.

Iloveyou pa happy fathers. kaht di man ako manalo atleast naipakita Kong kaya ko syang ibandera dito. — Maryrose Terwel

Ang wackiest moment ng mag-aama ko ang kaso si Bunso lang ang nagwacky.Happy Father’s Day Dhie. — Roselle Lleva Radaza

Ang wackiest moment ko with tatay ay nagpapatunay na kahit anong pagsubok man ang dumating sa amin, ay panatilihin maging masaya ang buong pamilya, madami na kaming pinagdaanan sa buhay at lahat ng yun ay nalagpasan namin,dahil sa kanyang sakripisyo para matustusan ang aming pangagailangan,

Maraming salamat tatay sa lahat ng sakripisyo sa mga pagtitiis at pagtitiyaga, para maitaguyod kaming magkakapatid. Hinde man tayong sobrang rangya, ngunit ang lahat ng mga aral na itinuro ninyo ay naging malaking impluwensiya sa pagbuo ng aking pagkatao, kayo ang aming inspirasyon sa paglalakbay namin patungo sa aming kinabukasan..Tay mahal na mahal ka namin!

— MC Manayao