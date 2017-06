KUNG sino man ang mapipili ni Barbie Forteza sa apat na leading man niya sa ending ng GMA Telebabad series na Meant To Be, ay siguradong gagawa ng ingay sa mundo ng telebisyon at social media.

Pero sabi nina Ken Chan, Addy Raj, Jak Roberto at Ivan Dorschner, irerespeto nila ang final decision ni Barbie na gumaganap bilang Billie sa MTB.

Ayon kay Ken, kung sinuman ang mapipiling “ka-meant to be” ni Billie sa huling episode ng serye ay talagang maswerte, pero aniya, “Hindi naman kung sino ang mapiling ka-meant to be ni Billie ay siya na ang bida.”

Paliwanag ni Ken, “Lahat kami rito ay pantay-pantay. Sa amin naman, hindi ko nakikita na unfair kung sino man ang magiging ka-meant to be. Kasi, lahat kami dito ay nakapag-share ng istorya. For me, ‘yun ang pinakaimportante.”

“Whatever happens, I’m very ready. Ang importante, nag-enjoy ako sa takbo ng programa. Kahit paano, pinagdadasal ko na naka-inspire ako ng mga tao at nahawakan ko ang mga puso nila.

“Sana mayroon ding na-inspire sa istorya ni Yuan Lee, especially sa mga kabataan ngayon. Ako, nagkaroon ako ng baby na hindi niya alam. So maraming nakaka-relate sa istorya niya,” hirit pa ni Ken.

Samantala, six weeks lang pala talaga dapat ang nasabing serye pero dahil nga sa taas ng nakukuhang rating nito simula nang umere at sa dami ng commercials, umabot ito ng six, “Yun pa lang, parang prize na namin, at ang pataas nang pataas na rating. Sobrang nakaka-touch and we’re just really happy.”

“Sobrang napi-feel namin ngayon is yung sarap sa pakiramdam na sobrang sinuportahan kami ng mga tao.

“Every time na pumupunta kami sa iba’t ibang parte ng Pilipinas, kahit sa ibang bansa, makikita mo na talagang hooked sila sa Meant To Be,” dagdag pa ng Kapuso actor.

Handa na rin sina Ivan, Addy at Jak sa magiging final decision ni Barbie, may the best man win na lang daw sa puso ni Billie sa darating na June 23, ang huling pasabog ng Meant To Be directed by LA Madridejos sa GMA Telebabad lang after My Love From The Star.