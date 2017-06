Kilalang aktres pa-booking bago naging dyowa si male celebrity By Cristy Fermin Bandera

KUNG ang mga nakakakita sa isang showbiz couple ang tatanungin ay isa lang ang kanilang masasabi, nasa kasagsagan ang kanilang pagmamahalan ngayon, walang puwedeng magpahiwalay sa kanila. Ramdam na ramdam ng mga miron kung gaano sila kalambing sa isa’t isa, ramdam din ang matindi nilang pagmamahalan, kaya kulay rosas ang paligid ng aktres at ng kanyang boyfriend na artista rin at galing sa pamilya ng mga artista. “Ibang klase sila, talagang ipinapi-feel nila sa lahat na mahal na mahal nila ang isa’t isa. Hindi naman sila nakaka-eeeew na tingnan, hindi naman sila OA, basta alam mo lang na they’re happy with each other,” unang sultada ng aming source. Parang anino ng aktres ang kanyang boyfriend. Kung saan nandu’n ang babae, siguradong kasama niya ang guy, kesehodang sa taping pa ‘yun ng kanyang serye. Ang ipinag-aalala lang ng mga nakakaalam tungkol sa personal na buhay ng aktres ay kung inilatag ba niya ang lahat ng kanyang baraha sa mesa nang maging magkarelasyon na sila ng lalaki? Baka raw kasi hindi at sa iba pa ‘yun malaman ng lalaking mula ulo hanggang paa ang pagmamahal sa kanyang girlfriend. Sabi ng isang nag-aalalang impormante, “Di ba? Napakahalagang alam ng guy ang past ng girl? Kapag kasi nanggaling pa ‘yun sa iba, e, baka sobra o kulang na ang kuwento, kaya mas maganda kung sa girl ‘yun manggagaling. “Sana, bago niya sinagot ang guy, e, sinabi niya ang lahat-lahat. Para wala na siyang itinatago, para wala na siyang iniintindi na baka kapag may malaman ang guy, e, ‘yun pa ang maging reason ng paghihiwalay nila! “Sayang naman ang relasyon nila, sayang na sayang naman ang pagmamahalan nila. Kasi, buhay na buhay pa ang mga taong puwedeng magkuwento tungkol sa past ng girl. “Paano kung one day, e, malukring ang isang Boogie Wonderland at ichika sa guy ang nakaraan ng girlfriend niya? Di patay kang bata ka! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, wala kaming ibibigay na clue, makibalita at makiamoy na lang kayo kung sinu-sino ang mga bumibida sa kuwentong ito,” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.