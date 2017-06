Umalis na sa GMA Artist Center si Ryza Cenon.

Hindi naging madali ang paglipat ni Ryza sa Viva Artists Agency.

“Nag-decide po ako kasi gusto pong gumawa ng movies, ganyan. Na-excite ako kasi kumbaga for me parang high school top college na. Na-excite po ako. Mahabang proseso po ito, hindi ito biglaang desisyon lang, pinag-isipan po itong mabuti talaga.

“Hindi naman po madali for me na iwan ang GMA Artist Center ng 12 years. Hindi naman ako umalis sa kanila na basta na lang. Kinausap ko ang Viva na bago po ako pumirma sa inyo na maayos lahat,” paliwanag ni Ryza.

“Sila (VAA) ang nag-reach out sa akin. Hirap na hirap ako. Parang nakipag-break ako sa boyfriend ko,” dagdag pa niya.

When pressed for a more detailed reason why she left GMAAC, she said, “Parang gusto ko munang lumayo sa comfort zone ko. Gusto kong mag-try ng iba’t ibang trabaho.”

Pero hindi naman niya lalayasan ang GMA, “Ipinaglaban ko po iyon sa Viva. Hangga’t maaari po ay mag-stay pa rin po ako ng GMA 7.”

“Wala po akong network contract with GMA. Matagal na po akong network contract. Pero Kapuso pa rin naman po ako. Management lang po ang nawala. May Ika-6 na Utos pa rin po ako.

“Sa Artist Center puro TV shows, eh. So, dito siguro may movie na, hopefully magkaroon ng endorsements para ma-explore po lahat.”

Kinlaro ni Ryza na walang kinalaman ang boyfriend niyang si Cholo Barretto sa desisyon niyang lumipat sa VAA.

“Wala pong kinalaman si Cholo sa desisyon ko at hindi ko rin po siya ia-allow at isa ‘yun sa pag-aawayan namin. Nag-a-advice siya pero wala siyang kinakampihan. Sinasabi lang niya na pag-aralan mong mabuti.

“Wala siyang influence sa desisyon ko na lumipat. Actually, ayaw nga niya talaga kasi baka magkaroon ng comparison. Ayaw niya talaga pero since desisyon ko tinanggap na lang niya,” paliwanag niya.

Tama ang desisyon ni Ryza na lumipat na ng Viva dahil mas maraming pwedeng ipagawa sa kanya ang kumpanya ni Boss Vic del Rosariokesa sa Artist Center.