Para sa may kaarawan ngayon: Mas gaganda ang kapalaran kung lagi kang nakangiti. Haluan ng saya ang pakikipagtransaksyon upang kumita ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, imbis na ang kasuyo ang laging palabiro, ikaw naman ang kumiliti sa kanya. Mapalad ang 4, 9, 22, 35, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Soda-Om” Red at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ingatan ang kalusugan, may babala ng karamdaman. Upang magpatuloy ang kasiglahan, panatiliin ang puso na laging in love. Katugma mo ang isang Leo. Sa pinansyal, tandaang malaki ang matitipid kung hindi ka magkakasakit. Mapalad ang 1, 4, 13, 22, 31 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Beige at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Panahon na upang maging body conscious. Dagdag na ehersisyo ang dapat. Sa pag-ibig yayain ang kasuyo sa paglalakad tuwing umaga, habang sweet kayong nagkukuwentuhan. Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Shati-Pad-Me-Om.” Pink at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansyal bago maglabas ng salapi, isipin munang mabuti. Sa pag-ibig hahayaan ang kasuyo ang magpasya, may sopresang kaligayahang madarama. Mapalad ang 5, 9, 25, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Araanam-Kebalam.” Blue at violet ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag nang makisawsaw nang makisawsaw sa lipunan. Mas mainam pang mag-concentrate na lang sa pamilya kaysa sa social gatherings. Sa pag-ibig, mas magiging maligaya kung papahalagahan pang lalo ang private life. Mapalad ang 4, 8, 28, 33, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Yasoda-Dosya-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pag-ibig, seryosohin ang minamahal, upang habang buhay kang lumigaya. Sa pinansyal, para yumaman, buwan-buwan kahit na P1,000 lang matutong mag-ipon. Kapag may savings, sa araw ng bukas doble ang balik. Mapalad ang 1, 7, 11, 20, 29, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Vajur-Veda-Om.” Orange at maroon ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang lalo ka pang suwertehin sasakyan ang sikapin mong maipundar. Kapag nagkasasakyan kana piliin ang plate number na 555. Habang ang mapalad na kulay ay puti o kaya’y silver. Kapag nagawa mo yan, lalo kang susuwertehin at lalong aangat ang iyong kabuhayan. “Aum-Jagat-Guro-Om” ang mahiwaga mong mantra.

Libra – (September 23-October 23) — Maging maingat lalo na sa pagpapautang. May babala na marami na naman ang hindi magsisipagbayad. Sa susunod wag na silang papautangin upang hindi sumama ang loob mo at ng hindi ka masisisi ng iyong kasuyo. Mapalad ang 3, 18, 27, 36, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Mihi-Venit-Om.” Pink at magenta ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pag-ibig, sapat na ang iyong ganda, upang manatiling tapat ang kasuyo, wag ng maglagay ng kung ano-ano pang koloreta, lalo ka lang pumapangit. Sa pinansyal, basta’t sapat ang tiwala mo sa iyong sarili kikita ng malaking halaga. Mapalad ang 6, 15, 27, 36, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Violet at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Aanhin ang limpak-limpak na salapi kung kamumuhian ka naman ng iyong mga kamag-anak. Umpisahan nang maging mapagbigay. Sa pag-ibig bagay kayo ng isang Aries. Mapalad ang 3, 9, 26, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Om-Jhana-Om.” White at gred ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ang mga Capricorn ay madaling nakakagawa ng pera, pero hindi iyon ang mahalaga sa halip ang mas mahalaga ay ang yumaman. Katuwang ang mga mahal sa buhay simulan na ngayon ang negosyong noon mo pa binabalak simulan. Mapalad ang 1, 13, 19, 26, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Savitra-Om.” Green at golden yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasan ang madalas na page-FB. Walang maitutulong sa iyo na maganda ang sobrang pago-on line. Sa pag-ibig, magsuot ng kulay na dilaw, upang ma-higop mo ang suwerte at maligayang relasyon. Mapalad ang 5, 14, 14, 23, 32, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Om-Rebus.” Bukod sa red ang lilac ay buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Simulan ang pagbabagong buhay kahit gustong-gusto mo ng mangutang pigilin ang sarili. Hindi nakapagbibigay ng pag-unlad ang pangungutang. Panahon na upang sanayin ang pamilya sa mga mumurahin pero masustansyang pagkain. Tandaan ang pormula: “Tipid-tipid lang muna upang yumaman!” Mapalad ang 2, 7, 20, 27, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dominum.” Green at silver ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.