Guwapong male personality tinawag na ‘Palibre King’, pati misis kinukupitan By Cristy Fermin Bandera

NAAALALA pa ng isang source na hindi nanununog at nangunguryente kung gaano kagaling sa pagpapaikot ng mga kababaihan ang isang guwapong male personality. Minaster pala ‘yun ng lalaking personalidad. Napakahusay niyang magparinig nang patagilid, at nagtatagumpay naman siya sa kanyang atake, dahil tinototoo ng mga babae ang kanyang hinihingi. “Ay! Siya ang pinakamagaling sa ganu’n! Napakahusay niyang maglambing sa girl nang hindi masyadong obvious. Wala lang, puro patagilid lang ang mga lambing niya! “Kunwari, may taping or shooting sa isang malayong probinsiya ang girl na halatado niyang may gusto sa kanya, mag-iisip siya ng produktong sikat na sikat sa place, ‘yun ang ire-request niya sa girl. “Ganu’n siya! Ang galing-galing talaga niya sa panghihingi. Ikinokolateral niya ang kaguwapuhan niya sa pagiging palahingi niya,” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Maraming nakarelasyon ang guwapong aktor, puro sikat pa nga, mabulaklak ang kanyang lovelife. Pero ang nakatuluyan niya ay ang sikat na sikat na aktres nu’ng kanilang kapanahunan. “Nakakaloka! Bitbit pa rin niya ang pagiging mahilig sa libre hanggang nu’ng nagsasama na sila ng wife niya. Nagugulat na lang ang girl dahil wala nang laman ang kanilang pantry, samantalang kago-grocery pa lang ng kanilang cook. “Kung uso na nu’n pa lang ang CCTV camera, e, mahuhuli si ____ (pangalan ng guwapong aktor) na kinukuha ang mga groceries nila para ikarga sa kanyang car. Mismo! Habang sleeping beauty pa ang wife niya, e, lagay naman siya nang lagay ng mga pagkain sa car niya! “Natural, dala-dala niya ‘yun sa bahay ng parents niya na tuwang-tuwa kapag dumadalaw siya, kasi nga, daig pa nila ang nag-supermarket sa dami ng bitbit ng male personality! “Mismo! Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi niya naman ginagawa ‘yun nang araw at gabi, namimili naman siya ng tiyempo!” pagbibigay pa ng clue ng aming source.

