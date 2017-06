Mismong AlDub fans ang nangwawasak kina Maine at Alden By Cristy Fermin Bandera

WALA nang masasabi pa ang ibang tao, si Maine Mendoza na mismo ang direktang nagsabi na hindi na siya masaya sa pag-aawayan mismo ng mga AlDub fans, kaya ipinagpahinga niya pansamantala ang kanyang Twitter account. ‘Yun talaga ang napapansin ng mga kababayan natin, sila-sila ang nagbabangayan, sila-sila ang nag-aargumento samantalang isang payong lang naman ang sinisilungan nila bilang mga tagasuporta nina Maine at Alden Richards. Sa halip na magkaisa sila para sa ikaaangat ng career ng kanilang mga idolo ay sila-sila pa ang nagrarambol, kaya tama si Maine na hindi mga bashers ang dapat sisihin, kundi ang mismong mga fans niya at ni Alden. Hindi na nga naman masarap basahin ang kanilang mga komento, may mapalapit lang kay Maine o kay Alden ay agad nang uupakan ng grupo, nakakaawa naman ang mga kapwa nila artista na wala namang masamang motibo sa pakikipaglapit sa kanila. May maka-selfie lang si Alden, uupakan na agad ng ilang AlDub fans, may maging ka-close lang si Maine na tulad ni Sef Cadayona, gusto na itong ipako sa krus ng mararamot na fans ng Dubsmash Queen. Para ano pa nga naman at magiging aktibo pa siya sa social media kung ganyan na hindi na maganda ang kapaligiran na dati’y cool na cool lang, punumpuno ng saya, dahil wala pa ang pagsasagutan at pag-aawayan ng mga fans nila mismo?

