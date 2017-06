Young female star inireklamo ng mga katrabaho, natuto nang magmaldita By Cristy Fermin Bandera

NAGING sentrong paksa sa isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz ang isang young female personality na kinakikitaan ng pagbabago ng kanyang mga nakakatrabaho. Napakalaki na raw ng kanyang ipinagbago, hindi na raw siya ang dating simpleng young actress na nakakasama ng grupo, may kung sinong nakaimpluwensiya na raw sa young actress para magbago. Kuwentuhan sa umpukan ay malaki ang partisipasyon ng isang taong malapit sa young actress, ito raw ang dahilan kung bakit hinubad na ng dalaga ang kasimplehan at mukhang nagiging palaban na ngayon, sinisisi ito ng mga dati nang nakakasama ng young female personality. Sabi ng isang nasa umpukan, “Hindi naman dating ganyan si ___ (pangalan ng young actress), madali siyang kausap, kaya nakapagtataka kung bakit ang dami-daming kuwentong negang lumalabas ngayon tungkol sa kanya. “Nu’ng minsan silang mag-show sa bandang South, e, may nakapagkuwento sa amin na nagpairal ng kamalditahan ang girl after ng concert nila. “Nagpa-reserve kasi ng place ang producer sa isang hotel sa probinsiya, gustong magpasalamat ng producer dahil naging successful ang show nila. “Payag naman daw ang girl at ang guy, pero meron silang kundisyon. Ang producer daw dapat ang nandu’n, walang mga fans, dahil pagod na pagod sila. Pagbibigyan daw nila ang invitation, pero kailangang walang mga fans sa place. “Naloka siyempre ang nagbalita sa akin, ganu’n na raw ba siya kamaldita ngayon? Dati raw kasi, e, wala silang nae-encounter na problema tungkol sa girl kapag nakakasama nila sa mga out of town shows. “So, ang opinion nila, e, napakalaki talaga ng influence ng lalaki sa girl. Biglang nagbago na ang pananaw niya, ang ugali niya and kahit physically, napakalaki na ng ipinagbago niya!” pagtatapos ng aming source. Naku naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong hindi kayo natutulog sa pansitan, kaya mabilis n’yong mahuhulaan kung sinu-sino ang mga bumibida sa kuwentong ito, korek?

