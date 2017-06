MAGIGING maka-saysayan para sa lahat ng mga loyal Kapuso viewers ang magiging ending ng GMA Telebabad series na Meant To Be, lalo na para sa mga tagasuporta ni Barbie Forteza.

Nagbigay ng thanksgiving presscon ang GMA para sa tagumpay ng MTB na dinaluhan ng buong cast sa pangunguna ni Barbie kasama ang apat niyang leading man – dina Addy Raj, Jak Roberto, Ken Chan at Ivan Dorschner.

Present din siyempre sina Manilyn Reynes, Sheryl Cruz, Tina Paner, Keempee de Leon, Mika dela Cruz, Stephanie Sol at Ronaldo Valdez. May personal reason naman sina Sef Cadayona at Ms. Gloria Romero kaya hindi sila nakarating sa event.

Ang saya-saya ng pa-thanksgiving ng Meant To Be dahil bukod sa press, nakasama rin ng cast members ang ilan sa kanilang mga fans na maswerteng napili sa isinagawang promo ng production na gabi-gabing nakatutok sa serye.

Kinanta nina Barbie at ng apat na leading man niya ang “Kahit Sino Pa Man,” na original sound track ng Meant To Be, habang naghandog din ng isang kanta ang The Triplets na sina Manilyn, Sheryl at Tina.

Iisa ang tanong ng mga entertainment writer sa ginanap na finale presscon ng show, sino nga ba ang pipiliin ni Billie (Barbie) na maging forever niya sa apat na lalaking naging mahalagang bahagi na rin ng kanyang buhay.

Si Ethan (Ivan) kaya na simula pa lang ay naging mabuting kaibigan na kay Billie; o si Andoy (Jak) na hindi nang-iwan sa dalaga kahit na ano pa ang mangyari; o baka naman si Yuan (Ken) na kahit may mga anak na ay tinanggap pa rin ni Billie bilang espesyal na tao sa kanyang buhay; o si Jai (Addy) na biglang kinalimutan ang pagiging babaero nang dahil sa pagmamahal niya kay Billie.

Sabi ni Jak, “Kung sino ang pipiliin ni Billie, basta ang mahalaga happy siya, pero siyempre, mas okay kung si Andoy ang piliin niya sa huli. Sigurado namang hindi magagalit yung tatlong kalaban ko.”

Ayon kay Barbie, gusto raw niyang makilala bilang isang millennial na babae na kayang mag-handle ng apat na manliligaw. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin siya maka-get over sa apat na guys na katambal niya sa serye. Napakahirap daw talaga ng sitwasyon ni Billie.

May napili na ba siya sa apat niyang ka-loveteam ngayong malapit nang matapos ang MTB? “Mahirap magsalita eh, kasi parang ginalingan ng paghahati-hati ng personality at qualities ng apat.

“Mahihirapan ka talaga as Billie na mamili kung sino du’n sa apat. Pero honestly, until now wala pa kaming idea sa magiging ending. Pati kami talagang excited na sa mangyayari,” sey pa ni Barbie.

Sabi naman ni Ivan, siguradong mapapasaya nila ni Barbie ang kanilang fans kapag si Ethan ang pinili ni Billie. Pero nang tanungin kung pang-true to life na ba ang relasyon nila ni Barbie, sagot ni Ivan, “There’s definitely something special with our friendship, parati namang ganyan. Honestly, I don’t know what to say.”

Ito naman ang pahayag ni Ken nang tanungin kung malulungkot ba siya sakaling hindi siya ang maging ka-meant to be ni Billie, “Hindi ko nakikita na unfair kung sino man yung makaka-meant to be niya basta ang mahalaga maging maligaya siya sa magiging choice niya, yung totoong mahal niya.”

“Basta kakaibang finale ang mangyayari. Pero sabi sa amin, ngayon pa lang gagawin ng GMA ang ganitong klaseng ending na ikatutuwa ng viewers,” sey pa ni Ken.

Nagpasalamat naman si Barbie sa lahat ng manonood na laging nagpapa-trending sa MTB at sa palaging mataas na rating ng serye. Abot-langit din ang pasalamat ng Kapuso Drama Princess sa mga bossing ng GMA at sa production ng MTB na talagang inaalagaan sila mula nang magsimula ang kanilang taping hanggang ngayong matatapos na sila.

Kaya huwag nang bibitiw sa finale week ng Meant To Be sa GMA Telebabad pagkatapos ng My Love From The Star.