Para sa may kaarawan ngayon: Ngayon na ang tamang panahon upang magpayaman. Yayain ang kasuyo na magnegosyo na may kaugnayan sa pagkain o kaya’y mga gamit na pang kumunikasyon at panglibangan. Sa ganyang paraan, kayo yayaman. Mapalad ang 7, 14, 23, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Orange at maroon ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) Kapag pinansin mo ang mga negatibong suwestyon ng kasuyo lalo kayong hindi uunlad. Go lang ng go sa lahat ng bagay na naiisip mo nasa sa iyo ang susi upang yumaman ang pamilya. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 38 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Jivana-Narayana-Om.” Red at blue ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) Happy ka ngayon, dahil sa isang nilalang na alam mong patuloy kang minamahal. Sa pinansyal habang in love mas maraming perang matatangap. Mapalad ang 3, 9, 27, 30, 39, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Salva-Meh-Dosya-Om.” Violet at red ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) Kung hindi ka mag-iisip ng paraan upang yumaman, hanggang ganyan ka na lang? Iplano na ngayon pa lang ang future. Sa pag-ibig, paghandaan ang biglang pag dating ng illicit love affair. Mag ipon ng maraming pera. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mirabilis-Miraculum-Om.” Purple at pink ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) Sabihin ang tunay na nasa sa loob. Sa paglalahad ng totoong damdamin, mas madali kang uunlad at susuwertehin. Sa pag-ibig at pinansyal wag kimkimin ang inis sa kasuyong walang kuwenta, itulak mo siyang magsikap at magpakahusay sa romansa. Mapalad ang 2, 11, 31, 36, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sutra-Gayatri-Om.” Green at yellow ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) Gawing kalugod-lugod ang trabaho. Kung masaya sa ginagawa, mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig, kung kapwa kayo happy ng kasuyo, mas maraming istilong madi-discover. Mapalad ang 4, 17, 25, 31 35, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Saguna-Santura-Om.” Gold at orange ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) Kailangang magpakasipag upang yumaman. Sa pag-ibig kapag mayamang-mayaman na kayo, mangyayari na ang pangarap nyo ng iyong kasuyo na mamasyal sa iba’t-ibang magagadang lugar. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Dosya-Gosvami-Om.” Silver at red ang buenas. Libra – (September 23-October 23) Pag-ibig ang susi upang lumigaya. Laging bigyan ng sapat na pagmamahal ang kasuyong Aquarius. Sa pinansyal, ipadama sa mga kliyente na mahal mo sila at makikita mo, kusang darami ang iyong kinikita. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ravaye-Ravaye-Om”. Maroon at lilac ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) Humingi ng tulong sa isang Capricorn, upang malusutan ang mga problema. At upang hindi na malubog sa mga pagkakautang kailangan ang “Operation Malawakang Pagtitipid”. Mapalad ang 4, 11, 29, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Babanam-Om.” Blue at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) Gumising bago sumikat ang araw para mas madali kang umunlad. Pagkatapos mag-meditate, isulat isa-isa sa malinis na papel ang pangarap mo sa buhay. Kapag nagawa mo yan, kusa itong matutupad. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sa paulit-ulit na pagsulat at pagbasa ng pangarap agad itong magaganap.” Purple at beige ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) Maging open-minded palagi upang mas madaling yumaman at lumigaya. Sa pinansyal, aangat ang kita as long na bukas ang isip at sumusunod ka sa mungkahi ng iba. Mapalad ang 8, 17, 26, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhagava-Gita-Om.” Yellow at green ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) Sa pag-ibig, wag ng magdalawang isip sunggaban agad ang kasuyong isinilang sa buwan ng December. Sa pinansyal, anomang pagkakaperahan ang lumutang sa iyong harapan, hablutin mo agad. Mapalad ang 1, 7, 19, 27, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Shari-Gama-Padhani-Om.” Black at violet ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) Anoman ang maisip na dagdag pagkakakitaan, ipatupad mo agad. Sa pag-ibig, panatiliin ang pagtitiwala sa kasuyong Scorpio, upang magtuloy-tuloy ang maligayang relasyon. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Bheeja-Om.” Gray at maroon ang buenas.

