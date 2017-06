IPINAGTANGGOL ng Kapamilya singer na si Jovit Baldivino ang kanyang sarili laban sa mga maliliyosong akusasyon ng dati niyang partner na si Shara Chavez.

Ibinandera ni Shara sa social media ang diumano’y panloloko sa kanyang ni Jovit na naging sanhi nga raw ng kanilang paghihiwalay. Nahuli raw kasi niya ang tatay ng kanyang anak na may nilalanding ibang babae.

Talagang ipinost pa niya ang mga litrato ni Jovit kasama ang hinihinalang other woman ng singer, ang isa rito ay may caption pa na: “Sorry kung nag post man po ako pero it’s the last thing I could do, sa lahat ng nakabasa and su-mabaybay sa love story namin, meron na pong closure.”

Dagdag pa ni Shara, “Sa kanya na nanggaling na hindi na daw kami magkakabalikan. Never siya nag-sorry for what happened and he never admitted na nagkamali po siya.”

Sa kanyang Facebook account, nag-post naman ng mensahe si Jovit bilang tugon sa lahat ng mga nagtatanong sa kanya tungkol sa isyu. Aniya, bahala na raw ang Diyos sa kanya.

Aniya, “Godbless everyone, stay calm, alam ng diyos lahat ang nangyayari, sya lang talaga lahat ang nakakaalam, tatanggapin ko lahat ng sasabhin nyo!!! Pero ang DIYOS lang ang nakakaalam ng lahat lahat!!!!!”

Isang basher naman ang hindi nakapagpigil ng kanyang galit kay Jovit at nagkomento ng, “Nakakagalit ang mga katulad mo.”

Ang resbak namang sagot ng administrator ng official fanpage ni Jovit, “Babaero Agad Kuya.Salamat po kuya ha kc nanghusga ka agad..ok lang po un kuya..ikaw na po ng hinde Babaero.. Admin.. Good Bless po kuya.”

Mag-iisang taon na ang anak nina Jovit at Shara next month.

Habang sinusulat namin ang artikulong ito ay hindi pa rin nagsasalita ang babaeng sinasabing sumira sa relasyon nina Jovit at Shara.