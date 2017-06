Aktres maswerte sa bagong dyowa, ex-BF walang kuwenta By Cristy Fermin Bandera

SA isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz ay pinagpistahan kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng dalawang male personalities na may kaugnayan sa buhay ng isang kilala at magandang aktres. Isang nakaraan at isang pangkasalukuyan. Ganu’n ang kuwento. Napakalaki ng diperensiya, sabi ng mga magkakaumpukan, ng dalawang lalaking ikinakambal ang mga pangalan sa isang kilalang female personality. Kuwento ng aming source, “Soooooobrang laki! Magkaibang-magkaiba sila! Ngayon mo makikita kung gaano kalaki ang difference ng ex at ng napapabalitang boyfriend ngayon ng magandang girl! “Kung dati, e, ang girl pa ang depensa nang depensa sa boyfriend niya, ngayon naman, e, para siyang reynang ayaw pasaktan ng guy sa kahit sino. “Pak! Ganern-ganern nga! Nakakaawa nu’n ang girl dahil kahit pa inuupak-upakan na siya ng mga taong walang magawa sa buhay, e, parang okey lang ‘yun sa boyfriend niya! “Cool na cool lang ang male personality kahit pa masakit na masakit na ang loob ng girlfriend niya dahil sa kauupak ng mga taong ayaw sa girl para sa kanya!” kuwento ng aming impormante. Pero ibang-iba na ang mga nagaganap ngayon. Reynang-reyna ang pakiramdam ng girl sa lalaking ganu’n na lang kung ipagtanggol siya. “Walang pakialam ang guy kung pupugin man siya, basta ang mahalaga, e, ang maipagtanggol niya ang babaeng mahal na mahal niya! “Ganu’n siya ka-protective sa girl, walang puwedeng manakit sa babae nang hindi umaangat ang lalaki sa social media, parang nakakita ng de primerang tagadepensa ang girl sa bagong guy na nali-link sa kanya. “Kabog na kabog niya ang ex ng girl na ngayon na lang namang umeeksena dahil siya na mismo ang inuupakan sa social media. Ngayon na lang! “Sorry, pero hindi lucky ang girl sa ex niya. Dapat lang na kalimutan na niya ang lalaking ‘yun!” pagtatapos ng aming source.

Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, magiging lucky kaya kayo sa panghuhula ngayon, ano sa palagay n’yo?

