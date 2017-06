‘Hanggang kailan kaya mapaninindigan ni Kris Aquino ang hindi pagsasalita?’ By Cristy Fermin Bandera

NASA Singapore na ngayon si Kris Aquino para sa pagsisimula raw ng kanyang shooting para sa isang Hollywood movie na gagawin niya. May mga raw at daw pa ang mga pagbabalita ngayon dahil wala pa namang pruweba kung totoo ang mga sinasabi ng TV host. Pero malakas ang kutob namin na ito na nga ang oportunidad na matagal na niyang hinihintay. Mukhang hindi na mabubulilyaso si Kris dahil malakas ang usap-usapan na ito na ‘yun! Kung nanahimik lang sana si Kris nu’ng mga nakaraang buwan ay hindi naman sana siya makakatikim ng panglalatigo ng dila ng kanyang mga bashers. Kung wala siyang sinasabi, wala rin sanang upak sa kanya, pero isang bagay ‘yun na hirap na hirap na mapanghawakan ni Kris. Hirap na hirap siyang magpigil ng kanyang dila, kapag alam na niya ang impormasyon ay kailangang maipagsigawan niya ‘yun, tuloy ay madalas siyang nabubulilyaso sa maaga niyang pagkukuwento. Sana nga ay ito na ang katuparan ng Hollywood dream ni Kris. Bawal daw sa kanya ang magsalita, hindi raw niya puwedeng ipaglantaran kung ano ang titulo ng gagawin niyang pelikula, hanggang kailan naman kaya mapaninindigan ni Kris Aquino ang pananahimik?

