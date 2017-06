Cast ng My Dear Heart pinaligaya ang mga pasyente sa PHC Bandera

SAMA-SAMA bilang isang pamilyang nag-abot ng tulong at pag-asa ang cast ng My Dear Heart kamakailan sa pagdalaw nila sa mga pasyente ng Philippine Heart Center bilang pasasalamat sa tagumpay ng kanilang teleserye. Napuno ng tuwa ang heart disease patients nang dalawin at personal silang kilalanin ng kanilang mga paboritong artista mula sa My Dear Heart. Nagdala rin ng saya ang cast sa paghandog nila ng mga munting regalo na makatutulong para sa pamilya ng mga pasyente.

Dahil nga sa hirap na dinaranas ng mga pasyente, hangad ng cast ang patuloy nilang paggaling upang maipagpatuloy ang kanilang laban para sa buhay at pangarap. Samantala, gaya ng mga bata mula sa Philippine Heart Center, patuloy ding lumalaban si Heart (Heart Ramos) at ang kanyang pamilya upang makamit ang inaasam niyang paggaling. Kumurot nga ang eksena kung saan inilahad ni Dra. Margaret (Coney Reyes) na base sa kanyang kaalaman bilang doktor, wala nang pag-asa si Heart na gumaling. Ngunit nasaksihan niya ang pag-ayos ng kalagayan ng bata sa tuwing sasaya ito, na nagbago sa kanyang paniniwala. Dahil dito, sisikapin nilang tuparin ang “wish “list” ni Heart upang manumbalik ang dati nitong saya at lakas na mabuhay. Ngunit patuloy na magiging hadlang si Doc Francis (Eric Quizon) na tuparin ang listahan ni Heart at hindi titigil hangga’t hindi natutuldukan ang buhay ng bata para makapaghiganti kay Margaret. Mabuo kaya nila ang listahan ni Heart bago pa mahuli ang lahat? Oras na nga ba para sumama si Heart sa puting liwanag? Mahuli na kaya si Doc Francis? Huwag palampasin ang huling linggo ng teleseryeng magpapaalala sa pusong magmahal, ang My Dear Heart, gabi-gabi pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (Sky 167).

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.