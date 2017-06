Diego Loyzaga, Sofia Andres matagal nang may relasyon By Ervin Santiago Bandera

Hanggang ngayon ay hindi pa rin umaamin sina Diego Loyzaga at Sofia Andres sa tunay na estado ng kanilang relasyon pero mas marami ang naniniwala na matagal na silang magdyowa.

Sa panghapon serye nilang Pusong Ligaw sa ABS-CBN, kitang-kita at ramdam na ramdam daw ng mga manonood ang matindi nilang chemistry. Natural na natural daw ang mga pakilig nila sa mga Kapamilya viewers.

Sabi ng isang netizen na walang palya sa panonood nila ng Pusong Ligaw, “Kahit hindi nila aminin, halatang may something na sina Potpot at Vida in real life. Mapi feel yan ng viewers. Kung ayaw pa nilang umamin we respect that but we really believe na sila na!”

Ganito rin ang paniniwala ng isa pa nilang fan na nagsabing, “Hindi pilit ang loveteam nila. Iba yung kilig na hatid nila. Ang sarap lang sa pakiramdam kapag napapanood ko sila.”

Sa itinatakbo ng kuwento ng Pusong Ligaw na napapanood tuwing hapon after It’s Showtime, mukhang mas lalo pang pakikiligin ng tambalang Potpot at Vida ang viewers ngayong nahuhulog na sila sa isa’t isa.

Pero asahan na ang gagawing pagkontra ng kanilang pamilya sa kanilang pagmamahalan dahil na rin sa sugat ng nakaraan.

Abangan din ang mga nakakalokang eksena nina Beauty Gonzales at Bianca King bilang sina Tessa at Margaret na hanggang ngayon ay hindi pa rin maka-move on sa pagkawasak ng kanilang pagkakaibigan nang dahil sa lalaki.

