Richard hindi napapabayaan si Zion kahit super busy sa trabaho

KAHIT na super busy na ngayon si Richard Gutierrez sa paglagare as bago niyang pelikula sa Star Cinema titled “Wife, Husband, Wife” at sa kauna-unahan niyang teleserye sa ABS-CBN na La Luna Sangre, hindi pa rin niya kinakalimutan ang pagiging ama sa anak nila ni Sarah Lahbati na si Zion.

Ani Richard, kahit na wala siyang tulog, kailangang maiparamdam pa rin niya sa anak ang pagmamahal at kalinga ng isang ama.

“Every chance I get and kapag may free time, I spend it with Zion. Kapag may taping na malapit-lapit, pinapabisita ko si Zion sa set so nagiging playground niya ‘yung set,” sey ni Richard sa isang panayam.

Sa pelikulang “Wife, Husband, Wife”, makakasama ni Richard sina Angel Locsin at Angelica Panganiban, samantalang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla naman ang makakatrabaho niya sa La Luna Sangre (mapapanood na sa June 19 sa Primetime Bida) kaya natanong ang aktor kung okay lang sa kanya na makasama sa serye o pelikula ang ex-girlfriend niyang si Anne Curtis.

“Si Anne, nakatrabaho ko na before. I’m willing to work with her again,” tugon ng dating Kapuso matinee idol.

Inamin naman ni Richard na nag-a-adjust pa rin siya sa kanyang busy schedule matapos ang mahigit dalawang taong pagkawala sa limelight, “Ngayon pa lang nagsi-sink in sa akin ang schedule ko na tuloy-tuloy and nag-a-adjust pa ako. Pero siyempre nakaka-miss ang grind, nakaka-miss ang work. Pero kailangan mag-adjust sa oras.”