Promise ni Carla: Babalik talaga ako sa Davao!

BALAK ni Carla Abellana na bumalik sa Davao kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.

Masyado raw kasi siyang na-in love sa ganda ng mga lugar sa Davao kung saan nga sila nag-taping para sa bagong teleserye ng GMA 7, ang I Heart Davao kung saan magkakasama sila uli ng kanyang boyfriend na si Tom Rodriguez.

Ang last teleserye pa nina Carla at Tom ay ang My Destiny noong 2014 kaya naman excited na ang kanilang mga tagasuporta na mapanood uli sila sa isang primetime series. Sandali lang silang napanood sa telefantasya ng Kapuso Network na Mulawin vs Ravena.

“We shot I Heart Davao in the beautiful province of Davao. Mga 17 days din kami doon nag-shoot at nakakamangha ang ganda ng Davao. Para kang nasa ibang bansa in Asia. Ang linis, walang pollution and you feel very safe.

“Very light and kuwento ng I Heart Davao at hindi masyadong mabigat. May mga kilig moments kami ni Tom dito na na-miss ng mga fans na matagal na kaming kinukulit na gumawa kami ng teleserye together,” kuwento ni Carla sa nakaraang presscon ng I Heart Davao kung saan makakasama rin nila ang Kapuso hunk na si Benjamin Alves bilang third wheel sa loveteam nila ni Tom.

Dagdag pa ng dalaga, “But they will mostly love the serye because of the beauty of Davao. Marami pang kailangan i-explore sa Davao and ako mismo, gusto kong bumalik and do that exploring with friends.

“And the Dabawenyos are so nice and warm. Hindi kami na-homesick kasi maasikaso sila and they make sure that we feel at home sa lugar nila,” ani Carla.

Sey naman ni Tom, “Mas masaya ‘to, mas light, mas nakakakilig. We are hoping na sana mahigitan namin ‘yung kilig na naibigay na ng ibang show.”

Kinumpirma naman ng Kapuso actress na babalik pa ang karakter niya sa Mulawin vs Ravena bilang Aviona. Pero ang karakter ni Tom ay baka imposible nang mabuhay pa.

“Para kasing ang hirap ibalik ng role ni Tom sa Mulawin vs Ravena. Kasi machine gun ang ginamit sa kanya. So napuruhan talaga siya.

“Parang ang hirap yatang isipin na buhay pa siya after that. But we don’t know what will happen, di ba? It’s a teleserye and anything can happen. Kaya mabuti at meron na agad kaming I Heart Davao,” sey pa ni Carla.

Mapapanood na ang I Heart Davao simula sa June 26 sa GMA Telebabad kapalit ng Meant To Be, sa direksyon ni Chris Martinez.