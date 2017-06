Horoscope, June 14, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Tuloy-tuloy na gaganda ang kapalaran, basta’t lagi ka lang mag-madali. Sa pag-ibig at pinansyal, kapag minadali mo ang lahat ng bagay mabilis din itong magbubunga ng saya at tagumpay. Mapalad ang 5, 14, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om.” Violet at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) Kailangan mong sumikat sapagkat iyan ang iyong tadhana. Sa pag-ibig, habang nakikipag-sosyalan, darating ng kusa ang true love. Mapalad ang 9, 16, 21, 29, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kubera-Mayabeeja-Om”. Maroon at gold ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) Hindi makabubuti sa iyong kapalaran ang masyadong maraming pagkain. Panatiliin ang magandang hubog ng katawan upang hindi ka ipagpalit sa iba ng minamahal at habang sexy ka lalong darami ang pera. Mapalad ang 6, 15, 27, 29, 34 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Om.” Blue at pink ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) Bagong pagkakakitaan ang mabubuksan – sunggaban agad wag kang babagal-bagal. Sa pag-ibig higit na mas masarap ang bagong relasyong dulot ng isang malambing na Libra. Mapalad ang 8, 14, 23, 38, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Na-Me-Om.” Red at gray ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) Ang hindi magandang pakiramdam ay gawa ng pabago-bagong panahon. Palakasin ang katawan sa pagkain ng maraming prutas at gulay. Sa pag-ibig, ang pakikipag-romansahan ay nagpapalakas ng immune system. Mapalad ang 5, 17, 23, 25, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Green at yellow ang buenas. Leo – (July 23 – August 24) Laging bigyan ng sapat na pagmamahal ang kasuyong Aries. Sa pinansyal, ipadama sa mga kliyente na mahal mo sila at makikita mo, kusang darami ang iyong kinikita. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ravaye-Om”. Gold at maroon ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) Habang sinisipag ituloy lang ang pagawa at pagpaparami ng pera. Sa pag-ibig, habang mainit ang kasuyo samantalahin mo bago tuluyang humupa ang kanyang libido. Mapalad ang 5, 14, 23, 27, 33, at 40, Mahiwaga mong mantra: “Sukah-Devah-Om.” Violet at purple ang buenas. Libra – (September 23-October 23) Hindi ka ipinanganak upang utusan. Ikaw ay natural na leader. Sa pag-ibig, lagi mong utusan ang iyong kasuyo, upang ang buhay nyo ay mas madaling umasenso. Mapalad ang 3, 12, 21, 35, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manik-Monti-Om.” Red at pink ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) Habang nagiging makasarili may kalungkutang madarama, ganyan talaga ang daan upang yumaman. Sa pag-ibig mahalin ang kaisa-isang nilalang na nagpapahalaga at umuunawa sa iyo, siya ay ang maramdaming Cancer. Mapalad ang 1, 16, 23, 25, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om”. Yellow at green ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) Nauulit lang ang dating lungkot at kabiguan. Pumirmi ka kasi ng mamahalin, isa alang-alang ang isang Aries. Sa pinansyal, ano nga ba ang halaga ng salapi kung wala naman sa iyong nagmamahal? . Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Dosya-Om”. White at red ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) Wag matigas ang ulo! Pagbigyan ang pakiusap ng mga kliyente upang bumilis ang pasok ng salapi. Sa pag-ibig panahon na upang ibigay ang malaon ng hinihingi ng kasuyo. Mapalad ang 8, 9, 28, 30, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nameh-Pad-Me-Om.” Maroon at lilac ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) Magdesisyon ka agad upang hindi malagay sa alanganin. Laging sundin ang tinitibok ng puso. Isang Capricorn ang maaari mong lapitan sa mga panahong kinakapos ka ng pera. Mapalad ang 5, 14, 23, 29, 32, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Green at blue ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) Ano man ang iyong gagawin, na may kaugnayan sa salapi, mag-isip kang mabuti upang wag na uling malugi. Sa pag-ibig, bago ipagkaloob ang tiwala sa kasuyo, isipin mo munang mabuti kung magiging tapat ba siya habang buhay. Mapalad ang 3, 18, 28, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Rama-Krisna-Krisna-Om”. Lilac at maroon ang buenas.

