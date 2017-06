Ang seaman BF na ba ang makakatuluyan? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Akira ng San Francisco, Panabo, Davao del Norte Problema: May boyfriend po ako sa ngayon na nasa barko, isa siyang seman. Bale magti-3 years na ang relasyon namin. At nitong huling uwi nya ay nagpa-alam na siya sa mga magulang ko na sa susunod daw na taong 2018 sa muli niyang pagbaba sa barko ay magpapakasal na kami. Naisipan kong sumangguni sa inyo upang itanong kung matutuloy ba ang kasal naming ito, kasi ayon sa kuwento rin niya o ng boyfriend ko parang ayaw pa siyang pag-asawahin sa kanila kasi siya ang breadwinner at nagpapa-aral ng mga kapatid nya. Pero sabi nya naman sa akin nagsabi na din siya sa kanila at kahit daw tumutol pa ang mga magulang nya na mag-asawa na siya, kasi 32 na ang edad niya sa darating na June 28. Ang itatanong ko lang po ay kung compatible ba kami at kami na kaya ang magkakatuluyan? March 13, 1989 naman ang birthday ko. Umaasa, Akira ng Davao del Norte

Solusyon/Analysis: Astrology:

Ang zodiac sign mong Pisces (Illustration 2.) ay nagsasabing compatible kayo ng boyfrind mong seaman na may zodiac sign na Cancer, dahil ang Pisces at Cancer ay may iisang elementong tinataglay – ang elementong tubig. At dahil compatible kayo malaki ang tsansa na kayo na nga ang magkakatuluyan. Numerology:

Ang birth date mong 13 ay nagsasabing sadyang tugma kayo ng boyfriend mo na may birth date namang 28, kung saan, ang pagsasama ng numerong “13 at 28” ay sadyang nagiging matagumpay, masagana, maligaya at pang-habang buhay na. Luscher Color Test: Sa araw ng kasal sadyang mapalad naman at magbibigay ng mas marami pang suwerte ang kulay na berde, pula o kaya’y dilaw. Huling payo at paalala:

Akira ayon sa iyong kapalaran wala kang dapat na ipag-alala, dahil tulad ng nasabi na, kahit na kontra ang mga magulang ng boyfriend mo sa binabalak nyong pagpapakasal sa susunod na taong 2018, walang alinlangang sigurado namang ito ay matutuloy ito. At ang pagpapakasal at pag-aasawang nabanggit ang siya na ring naring magiging simula upang tuloy-tuloy ng mabuo ang isang maligaya at pang habang buhay na ngang pagpapamilya sa piling ng boyfriend mong seaman.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.