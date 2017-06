Kilalang showbiz couple walang awa sa driver, maliit na ang sweldo inaalipin pa By Cristy Fermin Bandera

KAPAG nagiging sentrong paksa sa mga umpukan ang magkakaibang kakuriputan ng mga artista ay hindi nawawala sa listahan ang isang kilalang male personality. Nang ipanganak kuno ang aktor na ito ay kakambal na ng kanyang inunan ang pagiging kuring. Sa kanilang tinitirhang subdivision ay kilalang-kilala rin ang male personality sa sobrang kakuriputan, hindi siya bumibili ng tickets na para naman sa mga proyekto nila sa kanilang komunidad ang kikitain, hindi siya marunong makisama. Mapera na silang mag-asawa, marami kasi silang raket hindi lang sa TV, panay-panay rin silang napapanood sa mga patalastas. Kuwento ng isang source, “Ang palagi nilang problema, e, ang driver nila. wala kasing tumatagal sa kanila, umaalis agad, dahil maliit na ang suweldo, e ilan pa silang pinagseserbisyuhan nu’ng piloto nila? “Magpapahatid ang mag-asawa sa trabaho nila, pero hindi du’n natatapos ang trabaho ng driver nila. kailangan pa niyang sunduin ang mga anak ng mag-asawa sa school, pagkahatid niya sa bahay, balik na naman siya sa taping. “At ang nakakaloka, e, kapag wala silang trabaho, kapag nasa bahay lang sila. Ginagawa nilang gardener ang dribam, maghapon siyang naglilinis at nag-aayos ng mga halaman. “Wala silang gardener, driver na rin nila ang gumagawa nu’n, kaya hirap na hirap ang mga nagiging piloto nila,” kuwento ng aming impormante. Nahawa na kuno ng kakuriputan ang girl sa kanyang mister, magaling humawak ng pera ang male personality, kaya sigurado na ang kinabukasan ng mga anak nila. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino ang showbiz couple na ito. Palagi silang napapanood sa TV na kumakain ng isang produktong napakalamig,” pagtatapos ng aming source.

