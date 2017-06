KC dedma lang daw sa mga biktima ng giyera sa Marawi

TULAD ni Angel Locsin, hindi rin nakaligtas si KC Concepcion sa pamba-bash ng mga netizens na walang ginawa kundi hanapan ng kanegahan ang kanilang mga kapwa.

Kung si Angel ay nasabihan pa ng masasamang salita sa kabila ng pagtulong sa mga refugees sa Marawi City nitong nakaraang linggo, tinawag namang walang pakialam at puro kaplastikan lang ang alam ni KC.

May mga nagsabi kasi na bakit tila dedma lang ang anak ni Megastar Sharon Cuneta sa mga trahedyang nagaganap sa bansa, lalo na sa patuloy na kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil na rin sa panggugulo ng mga rebelde.

Hindi rin daw nakikita si KC sa mga isinasagawang relief operations para sa mga biktima ng giyera sa Marawi City.

Dati raw kasi ay aktibo ang singer-actress sa mga ganitong charity works lalo na sa mga probinsya. May nagsabi pa nga na mas busy daw kasi ngayon si KC sa kanyang boyfriend na si Aly Borromeo kaya wala na siyang panahon sa pagsali sa mga charity activities.

Sa isang Instagram post ni KC kung saan sinabi niyang plano niyang bumili ng bagong kotse at bahay, may ilang netizens ang nagkomento ng hindi maganda. Nang mabasa ito ni KC agad siyang sinagot ang mga ito.

Aniya, “Not everything we do to help is shared. Most times you are not aware of what is being done to help in private.”

Ilang followers naman ni KC ang sumagot sa mga haters ng dalaga, ayon sa isang fan, “Wag kayong mag-judge agad pwede? Kung hindi nyo man nakikita sa TV, sa mga newspaper/tabloid o sa mga video sa social media ang pagtulong ni KC, hindi ibig sabihin ay dedma lang siya at wala na siyang pakialam sa mga nangyayari. FYI, napakarami niyang ginagawang outreach programs sa iba’t ibang bahagi ng bansa.”

Pagtatanggol naman ng isang netizen sa anak ni Mega, “May karapatan din naman si KC na lumigaya at asikasuhin ang lovelife niya. It’s not right to judge her base lang sa nakikita natin sa FB, Twitter at IG. For all you know, matagal nang nagpunta sa Marawi si KC para tumulong pero hindi lang na-media. Stop the hate! Let’s help each other na lang!”